Mujer de 83 años fue víctima de presunto abuso sexual en La Unión, Antioquia: buscan al agresor

Mientras Colombia sigue conmocionada por el caso de Blanca Pardo, la mujer de 72 años que falleció después de ser víctima de presunto abuso sexual y agresión física, se conoció un nuevo caso de presuntos delitos sexuales contra una adulta mayor, esta vez en Antioquia. El caso lo dio a conocer la Alcaldía de La Unión. La víctima fue una mujer de 83 años que está viva, a pesar de haber atravesado estos vejámenes, que ahora son investigados. Tanto el caso de doña Blanca como el de esta adulta mayor no son hechos aislados. El Observatorio del Instituto de Medicina Legal ha registrado, en lo corrido de 2026, 77 casos relacionados con personas de la tercera edad.



La información preliminar indica que la mujer mayor fue movilizada hasta una zona rural del municipio y allí habría sido abusada sexualmente por la persona que la condujo hasta ese punto. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de septiembre. Sin embargo, salieron a la luz este 8 de octubre, cuando la Alcaldía se pronunció por supuestas desinformaciones que había sobre el caso. (Lea: Sacerdote de colegio en Bogotá es acusado por presunto delito sexual contra un niño de 6 años)

“Quiero contarles que, desde el momento cero, activamos el código fucsia y todas las entidades públicas y de decisión están trabajando para esclarecer el hecho”, declaró la alcaldesa Victoria Gutiérrez Salmerón. “Como administración municipal nos solidarizamos y comprendemos más que nunca la situación que viven hoy las víctimas de este y cualquier otro delito, pero no hemos guardado silencio; hemos sido prudentes y no queremos que se revictimice la población que es objeto de estos delitos”, complementó el secretario de Gobierno, Diego Esteban Patiño.

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La administración municipal aseguró que la identidad de la víctima ha sido reservada para garantizar el proceso judicial y que este llegue a buen término, pero también porque desea que la vida de las personas afectadas transcurra con la mayor tranquilidad y normalidad después de este hecho. Desde la Alcaldía, aseguran, han intermediado para que las autoridades judiciales actúen de la mejor manera. “Hemos garantizado todos y cada uno de los protocolos necesarios”, dijo. (Le puede interesar: Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de una mujer de 70 años en Santander: esto se sabe)



De acuerdo con Humberto Bernal, el gerente del Hospital San Roque, lugar al que llegó la víctima, la Policía acudió a urgencias para atender el caso, mientras que el centro asistencial prestó la atención médica y psicológica necesaria, así como el reconocimiento médico-legal solicitado por la Fiscalía.

María Paula Rodríguez Rozo

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