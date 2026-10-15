Capturado presunto responsable del homicidio de Esteban Ramírez, baleado durante un robo en Medellín

Autoridades de Medellín confirmaron este jueves 15 de octubre la captura de un hombre de 21 años, señalado de participar en el homicidio de Esteban Ramírez Parra, ocurrido durante un atraco en Belén. La captura se realizó en una vía pública de Aranjuez y es resultado de las labores investigativas adelantadas para esclarecer este crimen.



¿Quién es el capturado por el homicidio de Esteban Ramírez?

El operativo para la captura del hombre, identificado como alias 'Waooo', se llevó a cabo en el barrio Aranjuez por la Policía Nacional, a través de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, con una orden judicial que llevó a la detención del sujeto en vía pública por su presunta responsabilidad en el homicidio del jefe de ventas de Coca - Cola en la ciudad.

Alias 'Waooo' fue identificado como uno de los presuntos responsables del crimen ocurrido en el barrio Belén el pasado 18 de septiembre, luego de una investigación realizada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en la que entrevistas a testigos, reconocimientos fotográficos y videográficos, además del análisis de más de 40 horas de grabaciones de cámaras de seguridad llevaron a concluir que participó en el homicidio.

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El coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, el comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, detalló que "el material recopilado permitió reconstruir los hechos y establecer la presunta participación de alias ‘Waooo’, quien, según los investigadores, habría conducido la motocicleta utilizada para interceptar a la víctima y facilitar el hurto de sus pertenencias”. Durante la captura, las autoridades le interceptaron al presunto delincuente un teléfono celular y una tarjeta SIM.



Cabe recordar que, según la investigación, ese día Esteban Ramírez se movilizaba junto a su hermana Natalia Ramírez, quien conducía el vehículo. En medio del recorrido los hermanos se detuvieron en un semáforo en rojo en el barrio Belén y cuando este cambió a verde arrancaron nuevamente, pero tan solo unos metros después una moto en la que se movilizaban dos hombres realizó una maniobra extraña para hacerles creer que los habían golpeado con el carro.



Cuando el carro de los hermanos Ramírez se detuvo, los hombres de la moto rápidamente los interceptaron para robarles sus pertenencias por las ventanas. De acuerdo con el testimonio de una amiga de la familia, uno de los hombres le pidió a Esteban que le entregara una cadena, este levantó los brazos y respondió: “¿Cuál cadena?”. El delincuente no respondió y le disparó en la frente. Aunque Esteban alcanzó a ser trasladado a un centro médico, falleció a causa de la gravedad de las heridas.

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La investigación realizada por las autoridades logró establecer pruebas importantes relacionadas con el desplazamiento de los presuntos agresores, quienes habrían seguido a las víctimas desde el establecimiento comercial en el que se encontraban antes de subir al vehículo. La principal hipótesis es que, al parecer, el hurto habría sido el móvil del homicidio; sin embargo, las autoridades continúan las investigaciones para establecer la posible participación de otras personas.

"En Medellín no vamos a permitir que los delincuentes conviertan un robo en una sentencia de muerte. Estamos fortaleciendo las capacidades de investigación y utilizando la tecnología para identificar a quienes cometen estos crímenes y llevarlos ante la justicia”, resaltó el alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa Mejía, tras confirmarse la captura de uno de los presuntos responsables de este caso.

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Tras la captura, alias 'Waooo' fue presentado ante un juez de control de garantías que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co