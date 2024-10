Denuncia que habitante de calle asesinó a su novio con una piedra en Medellín: duro relato

Hay preocupación en Medellín por el aumento de agresiones a conductores por parte de habitantes de calle. El alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, manifestó que los derechos de estas personas “no pueden estar por encima de los derechos del resto de ciudadanos”.

Luisa Fernanda Guevara, víctima de un ataque perpetrado por habitantes de calle, perdió parte de la movilidad tras la arremetida. Denuncia que su novio fue asesinado en los mismos hechos. Ambos iban a bordo de una motocicleta cuando una roca los impactó.

"Nos están matando": víctima de ataque de habitantes de calle

La mujer indicó en Noticias Caracol en vivo que “las piedras no solo las están tirando desde los puentes. La afectación que sufrí fue desde el costado izquierdo de la avenida Regional. Nos tiraron una piedra que impactó en el pecho de mi novio y él perdió la vida debido a eso. Entonces, sí me parece importante estar aquí, a pesar de mis heridas. Gracias a Dios, en un futuro podré volver a caminar”.

Luis Fernanda dijo que “esto es injusto lo que nos están haciendo. Nos están matando por gente desadaptada”.

Daniel Gutiérrez, otro ciudadano atacado por habitantes de calle, denunció en Noticias Caracol en vivo que “yo fui víctima de una piedra que me impactó el brazo. He tenido dos cirugías, una de ellas para reconstrucción del nervio radial, el cual me ha impedido el movimiento de la mano. Entonces, es frustrante porque soy músico”.

Finalmente, la víctima sostuvo que “es doloroso estar seguro en un carro y de un momento a otro recibir este tipo de daños. Mi brazo está deforme y mi mano me duele. Le pedimos a las autoridades que nos escuchen y que hagan algo al respecto porque esto se está saliendo de control”.

¿Qué dijo Federico Gutiérrez sobre habitantes de calle en Medellín?

"Los derechos de los habitantes de calle no pueden estar por encima de los derechos del resto de ciudadanos", recalcó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario local agregó que "las cosas se tienen que llamar como son: un habitante de calle que tira una piedra y le causa daño a un ciudadano, antes que habitante de calle ya se ha convertido en un delincuente y debe ser tratado como tal".

Por último, el alcalde sostuvo que "tenemos como administración una amplia oferta social y los habitantes de calle que quieran acceder a ella son bienvenidos. Pero quien ocupe el espacio público lo tiene que hacer en estricto cumplimiento de la ley, y quien infringe la ley debe responder".

