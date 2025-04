¿Dónde quedaría la finca de Lucho Herrera en la que habría 14 personas enterradas por paramilitares?

Tres exparamilitares presos lanzaron graves acusaciones en contra del Luis Alberto Herrera, conocido como Lucho Herrera , leyenda del ciclismo colombiano que hoy está en el ojo del huracán por los señalamientos de ser el determinador de la desaparición forzosa de cuatro personas en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, en hechos ocurridos en octubre del año 2002.

La Fiscalía General de la Nación anunció que va a inspeccionar esta semana en una finca para determinar si sí con ciertas o no las acusaciones de los exparamilitares, quienes aseguraron que, en ese predio, que pertenecería al exciclista profesional, están sepultadas en una fosa común las cuatro víctimas de este terrible hecho. En total, serían 14 personas sepultadas en este sitio.

Entre los casos que señala la Fiscalía se encuentran cuatro campesinos desaparecidos en octubre del año 2002 en zona rural de Fusagasugá. Este es el proceso que ha salpicado a Lucho Herrera. La indagación está a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Como parte de las investigaciones de las autoridades reveladas por Noticias Uno, la Fiscalía ordenó a la Policía Judicial recolectar elementos materiales probatorios y realizar diligencias de exhumación en la finca que fue señalada por varios exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes aseguraron que en el lugar están los cuatro cuerpos de los campesinos reportados como desaparecidos. Este predio está ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca.

¿Quiénes acusaron a Lucho Herrera?

Los exparamilitares que señalaron a Lucho Herrera son alias Ojitos, alias Menudencias y otro jefe paramilitar. Estas personas aseguraron que el ciclista les dio 40 millones y las fotos de los cuatro campesinos, a quienes Herrera habría acusado de ser milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar a él. Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.

Los exparamilitares narraron que se disfrazaron de agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se los llevaron en una camioneta Hilux color café, los llevaron a una finca que sería propiedad del ciclista, los mataron, los desmembraron y los sepultaron.

Lucho Herrera se defendió

Frente a las acusaciones, el ciclista, a través de sus redes sociales, indicó que “jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta”. Agregó que “rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia”.

La leyenda del ciclismo colombiano sostuvo que, “en mi trayectoria como empresario y comerciante, he sido víctima de extorsiones, amenazas y secuestros, situaciones que han sido puestas en conocimiento de las autoridades. En 2016, otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas”.

Tan pronto se enteró de la compulsa de copia, Herrera dijo que “busqué la asesoría jurídica necesaria y me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para brindar todas las explicaciones que correspondan conforme a la ley”.

Finalmente, Luis Herrera indicó que, “desde hoy, a través de mis apoderados, he manifestado ante la Fiscalía General mi voluntad indeclinable de colaborar con la justicia y atender cualquier requerimiento judicial”.

¿Quién es Lucho Herrera?

Luis Alberto "Lucho" Herrera, conocido como el 'Jardinerito de Fusagasugá', es una de las figuras más emblemáticas del ciclismo colombiano. Nacido el 4 de mayo de 1961 en Fusagasugá, Cundinamarca, Herrera se destacó por su habilidad como escalador, convirtiéndose en un ícono del deporte en los años 80 y 90.

Su mayor logro fue ganar la Vuelta a España en 1987, siendo el primer colombiano y latinoamericano en conquistar una de las tres grandes vueltas del ciclismo. Además, se coronó campeón de la montaña en las tres grandes competencias: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, un hito que consolidó su legado como uno de los mejores escaladores de la historia.

Herrera también brilló en competencias locales e internacionales, ganando títulos como la Vuelta a Colombia. Su estilo combativo y su capacidad para superar etapas de alta montaña lo convirtieron en un héroe nacional, inspirando a generaciones de ciclistas colombianos.

Tras su retiro, Herrera se dedicó a actividades empresariales y a promover el ciclismo en Colombia. Aunque su legado como deportista es indiscutible, recientemente ha enfrentado controversias legales que han puesto su nombre en el centro de atención.

