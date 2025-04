Lucho Herrera rechaza señalamientos de paramilitares en caso de desaparición forzada y asesinato

El ex ciclista colombiano Luis Herrera, por medio de un comunicado, respondió a los señalamientos por su presunta participación en cuatro casos de desaparición forzada que fueron declarados como “crimen de lesa humanidad” por la Fiscalía , según reveló Noticias Uno.

De acuerdo con el noticiero, la investigación contra el ex deportista se dio a raíz de los testimonios de tres paramilitares: Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, miembro de las llamadas Autodefensas Campesinas del Casanare; Héctor Díaz Gaitán, alias Camargo; y de Óscar Andrés Huertas Sarmiento alias Menudencias.

Sus testimonios hacen parte de una decisión judicial emitida el 7 de abril de 2025. Los ex miembros del grupo paramilitar aseguraron que 'Lucho' Herrera, hace más de 20 años, acordó con ellos la desaparición y el asesinato de cuatro campesinos, vecinos del ciclista retirado, señalándolos como supuestos integrantes de las Farc.

Los campesinos eran Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega. Según lo que mencionaron los tres paramilitares, estos hombres no eran guerrilleros, y el supuesto interés de Lucho Herrera habría sido, presuntamente, despojarlos de sus tierras.

Lucho Herrera. Colprensa

Publicidad

Por estos relato, un juez penal del circuito de Fusagasugá ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la presunta participación de Herrera en los hechos delictivos.



'Lucho' Herrera responde a los señalamientos

En un comunicado, el ex deportista rechazó los señalamientos hechos por los tres paramilitares, y dijo que estas personas son "condenadas anticipadamente por delitos graves" que se han acogido a "sentencias negociados, por lo que rechaza sus declaraciones con "absoluta contundencia".

"Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia", aseguró.

Publicidad

Indicó que en su trayectoria como empresario y comerciante ha sido "víctima de extorsiones, amenazas y secuestros", situaciones que han sido puestas en conocimiento de las autoridades. "En 2016 otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas", indicó.

Herrera afirmó, además, que, tan pronto supe de la compulsa de copias, buscó asesoría jurídica y se puso "a disposición de la Fiscalía General de la Nación para brindar todas las explicaciones que correspondan conforme a la ley".

"Respeto profundamente el papel de los medios de comunicación y el derecho ciudadano a estar informado. Por ello, estaré dispuesto a ofrecer declaraciones públicas una vez conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco, y pueda demostrar mi total inocencia", añadió.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL