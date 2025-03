El dramático relato de habitantes de Miranda sobre atentado que cobró la vida de tres policías

ACLARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Mediante comunicado de fecha 22 de febrero de 2025, remitido a Noticias Caracol por parte de la Policía Nacional, el Departamento de Policía del Cauca reconoce la responsabilidad de la institución y ofrece excusas por afectar el buen nombre del señor YELCIN ARMIN TALAGA CUNDA, al sindicarlo como autor del atentado ocurrido el 20 de septiembre de 2017 en zona rural de Miranda - Cauca, en aquella época. Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia N° 19001333300320200000301.

COMUNICADO DE LA POLICÍA

1. La Policía Nacional, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia Nro. 19001333300320200000301, el Departamento de Policía Cauca reconoce la responsabilidad de la institución y ofrece excusas por afectar el buen nombre del señor Yelcin Armin Talaga Cunda, al sindicarlo como autor del atentado ocurrido el 20 de septiembre de 2017 en zona rural de Miranda-Cauca en aquella época.2. La Policía Nacional es una institución respetuosa de las decisiones judiciales y garante del ejercicio de derechos y libertades públicas, en el marco de la constitución y la ley.

La comunidad expresó su temor ante la violencia que se afronta en esta localidad del norte del Cauca, y pide el acompañamiento constante de las autoridades.

Anita Quiroz, habitante de Miranda, narró los angustiosos momentos que vivió en medio de la emboscada a patrulla de Policía, que dejó tres uniformados muertos, en zona rural del municipio.

"La verdad me dio muchos nervios y se escuchó todo. Yo me tiré para dentro y cerramos las puertas. Como yo tengo una bebé, los nervios eran de que no nos fueran a tirar a la casa", expresó la mujer.

Por este motivo, la Alcaldía de Miranda llevó a cabo un Consejo de Seguridad. "Hemos tenido más de 200 días sin un homicidio, gracias a la fuerza pública, a la Policía nacional y a este tema de paz. Desgraciadamente, hoy enluta a nuestro municipio el asesinato de nuestros policías", manifestó Leonardo Valencia, mandatario de la localidad.

Las autoridades ofrecieron $50 millones de por los responsables del crimen, además manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas.

Desde la madrugada de este domingo el Ejército y la Policía adelantaron labores en la vía Unión-Caraqueño, para sacar la camioneta donde fueron acribillados los tres uniformados.

