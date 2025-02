Él es Yairo Ortiz, cantante herido en balacera durante rumba en Medellín: "Yo no conocía a nadie"

Yairo Ortiz, cantante vallenato, contó que en la balacera al interior de una vivienda en el barrio Santa Cruz, noroccidente de Medellín , la cual dejó a un hombre fallecido y a dos personas heridas, entre ellas el artista, él desconocía a las personas involucradas en el hecho.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante dijo que en la fiesta solo estaba contratado para hacer un toque, cuando se formó la balacera y él terminó lastimado con algunos impactos de arma de fuego.

“Me encontraba en una presentación como todos los fines de semana, como cualquier otra presentación con unas personas que me contrataron, se formó una riña y, por cosas de la vida, desafortunadamente resultó herido con varios impactos de bala”, narró el cantante.

Insistió que “como cualquier otro evento, a mí me contratan y yo voy a cantar. Yo no conocía a esas personas. No conocía ni a los de la riña ni a los del problema. Yo no tenía nada que ver con ellos, solamente fue a hacer mi presentación, cantar y para afuera”.

Yairo Ortiz agregó que “me encuentro bien, no tengo nada que ver con ellos y no tengo ningún vínculo con ellos”.

Modelo antioqueña, capturada durante rumba que terminó en balacera

El pasado 17 de febrero se presentó una fiesta al interior de la casa en el barrio Santa Cruz, donde el supuesto dueño de la propiedad resultó muerto al lado de un jacuzzi y dos más resultaron heridos.

Una modelo que se encontraba en la rumba, identificada como Mariana Andrea Gómez Castaño, fue detenida por las autoridades, no por el asesinato de la víctima fatal, sino porque, al parecer, estaba violando su condena con beneficio de casa por cárcel. La mujer debía haber estado en un apartamento de El Poblado.

La Fiscalía General de la Nación anunció que iniciará investigaciones contra las personas que estuvieron presentes en la vivienda donde se realizó la fiesta que concluyó en un tiroteo, debido a posibles vínculos con el narcotráfico.

Casa donde ocurrió la balacera - Teleantioquia

Residentes del área donde tuvo lugar la balacera informaron a la Policía Metropolitana de Medellín sobre el sonido de disparos. Según medios regionales, la lujosa residencia cuenta con una piscina interna, puertas blindadas y un laberinto que conduce a otra calle.

El hombre fallecido fue identificado como Cristian Camilo Tobón, de 31 años, quien fue hallado sin vida junto a un jacuzzi. Se cree que era el dueño de la vivienda y el organizador de la fiesta. La víctima mortal fue encontrada semidesnuda cerca de un jacuzzi y se presume que fue asesinada mientras tomaba un baño en donde estaba ubicado el jacuzzi.

Iván Mauricio Moreno Rivera, el otro hombre herido, declaró que sintió un balazo en la espalda, se tiró al piso y salió de la casa por sus propios medios. Una vez en la calle, le pidió a un motociclista que lo llevara al centro hospitalario Unidad Intermedia Santa Cruz.

Al igual que el cantante Yairo Ortiz, Iván Mauricio Moreno también está fuera de peligro.

