El papa Francisco tiene “argumentos serios para no admitir la maternidad subrogada”: padre Novoa

Sigue la polémica luego de que el papa Francisco calificara como “deplorable” la subrogación de vientre y pidiera su "prohibición universal". En entrevista con Noticias Caracol, el padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita, destacó que la Iglesia “no se opone a la ciencia” y expuso las razones por las que, a su juicio, el pontífice “no está de acuerdo” con la maternidad subrogada.



"El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada", aseguró el papa Francisco en el tradicional discurso de comienzos de año ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.

Tras estas declaraciones, el sacerdote Carlos Novoa subrayó que el papa Francisco tiene “argumentos serios” para rechazar maternidad subrogada.



“Insiste en que se dan casos, con frecuencia, de mujeres muy pobres que terminan ofreciendo su cuerpo para, digamos, embarazarse y darle el hijo a una pareja y eso lo deplora, porque allí pues no se da libertad, sino se da la presión de una situación económica. En otras ocasiones también ha deplorado el hecho de que lamentablemente algunas mujeres, y me consta, por guardar su imagen y su belleza corporal, acuden a la maternidad subrogada olvidando lo que nos señala la ginecología, la obstetricia y la psiquiatría: la relación de la madre con el hijo en el embarazo y en el proceso de amamantamiento es fundamental para la existencia de la persona, allí se cultivan lazos de afecto capitales en el futuro de la existencia de un ser humano y también se generan efectos nutricionales muy importantes. Estas son dos razones, a mi juicio, serias, de fondo, por las cuales el Papa Francisco no está de acuerdo con la maternidad subrogada”, señaló el padre Novoa.

En la misma línea, el sacerdote jesuita insistió en que, aunque es un tema “tremendamente complejo”, el papa Francisco tiene motivos para “no admitir la maternidad subrogada”, porque “cuando una pareja no puede tener hijos existe en medicina toda una serie de tratamientos para generar fecundación que, en muchísimos casos, son eficientes”.