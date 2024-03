Elección del rector de la Universidad Nacional generó polémica y el presidente Petro se pronunció

En las últimas horas estalló una polémica en la universidad nacional por la elección del nuevo rector, Ismael Peña Rivera. Su designación fue llevada a cabo por el Consejo Superior Universitario.



¿Cómo se hace la elección de rector en la Universidad Nacional

Se realiza una consulta donde participan estudiantes, profesores y exalumnos. De los cinco candidatos más votados, el Consejo Superior Universitario escoge al rector.

Ese consejo está integrado por ocho representantes. Del Gobierno hay tres -dos designados por el presidente de la República y la ministra de Educación-, representante de estudiantes, representante de profesores, delegado del Consejo Nacional de Educación Superior, representante de los decanos y representante de exrectores.

Para que uno de los candidatos gane tiene que sacar cinco de los ocho votos. Es importante aclarar que la ley no obliga a que el Consejo Superior Universitario elija al candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos en la consulta.

¿Dónde radica la polémica?

La polémica se desató porque uno de los candidatos perdedores obtuvo una alta votación en la consulta y no fue elegido.

El 12 de marzo, más de 36.000 estudiantes, egresados y docentes de las distintas sedes de la Universidad Nacional participaron en la consulta interna en el marco de la elección del nuevo rector.

Los resultados delimitaron a 5 los opcionados para ocupar el cargo en el periodo 2024-2027:



Leopoldo Múnera, 34%.

Raúl Esteban Sastre, 22%.

José Ismael Peña, 8%.

Juan Pablo Duque, 7%.

Germán Albeiro Castaño, 5%.

La elección final quedó entonces en manos de los 8 miembros del Consejo Superior Universitario, que con 5 votos eligió como rector a José Ismael Peña, tercero en la consulta.



"Para que alguien sea elegido rector, necesita 5 de 8 votos, de esos 8 votos, si la representación estudiantil cumplía su promesa de respetar la consulta, al igual que las 3 delegadas del presidente en el consejo, había poder de veto", manifestó Jennifer Pedraza, congresista y egresada de la Universidad Nacional.

La elección de Ismael Peña Rivera no cayó bien en gran parte de la comunidad académica y advierten posibles irregularidades en el proceso.

"No es exclusivamente que sea el nuevo rector el que quedó posesionado, sino que no se haya respetado la consulta. El mecanismo de elección es antidemocrático, no escogen al mejor, sino al menos odiado", sostuvo Laura Quevedo, líder estudiantil de la Universidad Nacional.

A través de su cuenta en X, José Ismael Peña, elegido como nuevo rector, agradeció el apoyo y respaldo: “Viene un trabajo duro, pero en equipo. Tejiendo colectivamente. ¡Podemos!”.

En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro dio la instrucción a delegados del Gobierno en universidades públicas a hacer sus votos públicos.

Miembros del Consejo Superior Universitario hablaron con Noticias Caracol y fuera de cámara señalaron que para esta elección hubo un acuerdo de confidencialidad por cuenta de las amenazas que varios de sus integrantes recibieron.

Otras voces

Leopoldo Múnera, el candidato que obtuvo la mayor votación en la consulta, pero que no fue elegido como rector de la Universidad Nacional, habló sobre las impresiones que le dejó este proceso.

“La decisión del Consejo Superior desconoció la votación de profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas en la consulta, que en forma mayoritaria me apoyaron y apoyaron la propuesta que le hicimos a la Universidad Nacional de Colombia. Entonces hay un conflicto entre esa dinámica democrática de la universidad y las decisiones del Consejo Superior Universitario”, sostuvo Múnera.

Sobre si era el candidato del jefe de Estado, Múnera manifestó que “el presidente Petro dijo que apoyaría la consulta a los estudiantes".

"Y le repito: yo gané la consulta, no solo de los estudiantes, sino de los tres estamentos. Entonces no era el candidato propiamente del presidente Petro, sino el candidato que ganó la consulta”, sentenció.