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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Envían a prisión a docente señalado de agredir sexualmente a una estudiante de 15 años en Tunja

Envían a prisión a docente señalado de agredir sexualmente a una estudiante de 15 años en Tunja

La investigación apunta a que los hechos estuvieron precedidos por mensajes y conversaciones en las que el profesor habría intentado persuadir a la adolescente para que accediera a actos sexuales.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Envían a prisión a docente señalado de agredir sexualmente a una estudiante de 15 años en Tunja
Envían a prisión a docente señalado de agredir sexualmente a una estudiante -
Canva

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de un docente de español señalado como presunto responsable de agredir sexualmente a una estudiante de 15 años en un establecimiento educativo de la ciudad de Tunja (Boyacá). Tras la contundente presentación del material probatorio por parte del ente investigador, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al procesado, identificado como Mario Andrés Patiño Mogollón.

Los hechos, que conmocionaron a la comunidad escolar en la capital boyacense, fueron asumidos y liderados por un fiscal especializado de la Unidad de delitos priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Boyacá. De acuerdo con las investigaciones oficiales, los vejámenes de los que fue víctima la menor de edad venían registrándose de forma sistemática semanas antes de la agresión física.

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Las pruebas aportadas por la Fiscalía evidenciaron que, durante los dos meses anteriores a la comisión del delito, la estudiante de 15 años fue sometida a un constante hostigamiento al interior del plantel educativo. El docente, presuntamente, enviaba mensajes y sostenía conversaciones con las cuales buscaba persuadirla para que accediera a actos sexuales; no obstante, la menor rechazó tajantemente cada una de estas pretensiones.

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La situación escaló gravemente el pasado 15 de septiembre, fecha en la que el imputado habría utilizado su posición de autoridad y docente. Según la reconstrucción de las autoridades, Patiño Mogollón habría abusado de su posición de superioridad para hacer que la estudiante saliera del salón de clases en el que se encontraba, argumentando el falso pretexto de que era requerida con urgencia en la coordinación del colegio.

Una vez la víctima salió del aula, el procesado, al parecer, la engañó para conducirla hacia el teatro del plantel educativo. En ese espacio, la menor fue encerrada y sometida por la fuerza, viéndose impedida para pedir auxilio. Las indagaciones determinaron que, en ese lugar y tras ser despojada de su ropa, la adolescente fue agredida sexualmente.

Ante la gravedad del material probatorio recopilado por el fiscal de la UENNA, la Fiscalía General de la Nación imputó a Mario Andrés Patiño Mogollón como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. Acogiendo la solicitud del ente rector de la acción penal, el juez de control de garantías determinó que el procesado deberá cumplir la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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