Ana Lucía, niña hallada en una alcantarilla de Bogotá habría sufrido abuso antes de morir

Casi un mes después del hallazgo del cuerpo de Ana Lucía, una niña de nueve años encontrada en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, se conocieron nuevos elementos sobre la investigación. Según informó el abogado representante de las víctimas, Daniel Solarte, los resultados forenses indican que la menor habría sido víctima de delitos sexuales antes de su muerte.



De acuerdo con el más reciente informe de la periodista Tatiana Sanabria para Blu Radio, el hallazgo podría llevar a una ampliación de la imputación de cargos contra Shenner José Rojas Larez, el hombre procesado por el crimen. De acuerdo con el abogado, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación que incorpore estos nuevos hechos al proceso judicial, con el propósito de que sean considerados dentro de la investigación.

Según el reporte, el abogado Daniel Solarte señaló que los hallazgos respaldarían la hipótesis de que Ana Lucía fue víctima de violencia sexual por parte del hombre procesado. “Se confirma la hipótesis de que la menor Ana Lucía en efecto fue víctima de delitos de índole sexual por parte del señor Shenner Rojas”, manifestó el representante de las víctimas.

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El abogado explicó que pidió a la Fiscalía ampliar la imputación por estos nuevos hechos jurídicamente relevantes. Esta actuación permitiría incorporar los hallazgos al proceso y podría tener implicaciones en las medidas judiciales y en la eventual condena, de acuerdo con lo que se establezca durante el desarrollo del caso.



Por ahora, la ampliación de los cargos corresponde a una solicitud que deberá tramitar la Fiscalía, según los procedimientos correspondientes.



Fiscalía descartó la participación de una segunda persona

En paralelo con los nuevos resultados forenses, la Fiscalía descartó la participación de una segunda persona en el crimen de la niña. Este lamentable caso se conoció tras el hallazgo del cuerpo de la menor en una alcantarilla de Ciudad Bolívar. Según la información conocida hasta ahora, la niña habría sido sacada de su vivienda, ubicada en un municipio de Cundinamarca, por el novio de su hermana, quien es el hombre procesado por estos hechos.



El abogado Daniel Solarte también denunció que Shenner José Rojas Larez se habría comunicado desde la cárcel de Cómbita con una mujer relacionada con el proceso para presionarla y conseguir que modificara su testimonio.

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Ante esta situación, la familia solicitó que se adopten medidas para proteger a la mujer mientras la Fiscalía determina cómo proceder frente a la denuncia.



¿Qué sigue en el caso de Ana Lucía?

La Fiscalía deberá definir los pasos que seguirá en el proceso frente a los nuevos resultados forenses y la solicitud de ampliar la imputación de cargos contra el procesado.

En anteriores declaraciones a Blu Radio, la hermana de la menor, afirmó que “Él fue y yo y yo quiero que hagan justicia, que nunca salga más de la cárcel, que lo condenen para siempre porque luego lo sueltan entonces él vuelve y ya hace lo que hizo. Él está loco, él es una persona loca”.

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