Presuntos integrantes de las disidencias de las FARC fueron imputados por homicidio y otros delitos

La Fiscalía colombiana imputó este sábado a dos presuntos miembros de las disidencias de las FARC por varios delitos, entre ellos homicidio, por su supuesta participación en asesinatos y extorsiones en el departamento de Antioquia (noroeste).



Uno de los procesados es Wilmar Elías Zuleta, alias Lobo o El Manuel, señalado cabecilla de una facción del autodenominado Frente 36 de las disidencias de las FARC, a quien las autoridades atribuyen la coordinación de homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos y ataques contra la fuerza pública en el norte de Antioquia.

El Frente 36 es una organización armada perteneciente a la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

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Según la investigación de la Fiscalía, el 24 de noviembre de 2024, Zuleta Pulgarín ingresó armado y acompañado de otra persona a un establecimiento comercial en el municipio de San Andrés de Cuerquia, donde disparó contra una mujer que murió por las heridas.



Alias Lobo sería el articulador de homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos y ataques contra la Fuerza Pública. Entre los hechos que se le atribuyen está el asesinato de una mujer el 24 de noviembre de 2024 en San Andrés de Cuerquia (Antioquia). En ese hecho, habría… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 17, 2026

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El organismo investigador señaló que el acusado, quien presuntamente se incorporó al grupo armado ilegal en 2022, asumió posteriormente el control de una de sus facciones armadas.

Zuleta Pulgarín fue capturado en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Ejército y la Policía, en el que también fue detenida Alexandra García, alias Samanta, quien, según las autoridades, desempeñaba labores de seguridad, enfermería y comunicaciones para ese grupo armado.

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso personal, y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, entre otros delitos.

Los dos procesados no aceptaron los cargos y deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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AGENCIA EFE