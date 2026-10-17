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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Presuntos integrantes de las disidencias de las FARC fueron imputados por homicidio y otros delitos

Presuntos integrantes de las disidencias de las FARC fueron imputados por homicidio y otros delitos

Entre los procesados está alias Samanta y Wilmar Elías Zuleta, alias Lobo o El Manuel, señalado cabecilla de una facción del Frente 36. Ninguno aceptó los cargos.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Presuntos integrantes de las disidencias de las FARC fueron imputados por homicidio y otros delitos
Fiscalía General de la Nación -
Colprensa

La Fiscalía colombiana imputó este sábado a dos presuntos miembros de las disidencias de las FARC por varios delitos, entre ellos homicidio, por su supuesta participación en asesinatos y extorsiones en el departamento de Antioquia (noroeste).

Uno de los procesados es Wilmar Elías Zuleta, alias Lobo o El Manuel, señalado cabecilla de una facción del autodenominado Frente 36 de las disidencias de las FARC, a quien las autoridades atribuyen la coordinación de homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos y ataques contra la fuerza pública en el norte de Antioquia.

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El Frente 36 es una organización armada perteneciente a la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

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Según la investigación de la Fiscalía, el 24 de noviembre de 2024, Zuleta Pulgarín ingresó armado y acompañado de otra persona a un establecimiento comercial en el municipio de San Andrés de Cuerquia, donde disparó contra una mujer que murió por las heridas.

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El organismo investigador señaló que el acusado, quien presuntamente se incorporó al grupo armado ilegal en 2022, asumió posteriormente el control de una de sus facciones armadas.

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Zuleta Pulgarín fue capturado en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Ejército y la Policía, en el que también fue detenida Alexandra García, alias Samanta, quien, según las autoridades, desempeñaba labores de seguridad, enfermería y comunicaciones para ese grupo armado.

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso personal, y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, entre otros delitos.

Los dos procesados no aceptaron los cargos y deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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AGENCIA EFE

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