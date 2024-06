Escándalo UNGRD: Wadith Manzur dijo que Olmedo López no dio “elementos probatorios nuevos”

Wadith Manzur habló tras la diligencia que llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de corrupción de la UNGRD. En contraste, Olmedo López, exdirector de esa entidad, no dio declaraciones a la opinión pública.

"Estoy muy tranquilo, como siempre lo he manifestado sobre mis actuaciones y sobre mi comportamiento como persona y congresista. El día de hoy, el doctor Olmedo no aportó ningún elemento probatorio nuevo, argumenta algunas circunstancias, diciendo que se acoge a su principio de no autoincriminarse hasta que se resuelva lo de su principio de oportunidad ante la Fiscalía", dijo Manzur.

A diferencia de Manzur, Olmedo López no se detuvo para hablar con los periodistas que lo estaban esperando.

Quien sí lo hizo fue su abogado, José Luis Moreno: “El señor Olmedo López vino a comparecer a la Corte Suprema de Justicia. Presentó unos hechos que se trataron dentro de la diligencia, no puedo profundizar porque cuentan con una reserva legal. Nosotros esperamos que la Fiscalía honre los compromisos que hemos venido adquiriendo frente a la colaboración”.

Publicidad

Asimismo, el abogado manifestó que López “está a la espera de la aprobación por parte de la Fiscalía del principio de oportunidad, que saque la resolución para seguir colaborando con la justicia”.

“Estoy muy tranquilo”: congresita Wadith Manzur aseguró que Olmedo López “no aportó ningún elemento probatorio nuevo” en su declaración ante la Corte Suprema y que este se acogió “al principio de no autoincrimarse”.



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/uorls007Z4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 25, 2024