Petro pide a Fiscalía que implicados en escándalo de UNGRD devuelvan la plata robada

Durante la ceremonia de transmisión de mando del comando del Ejército Nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió al escándalo de corrupción al interior de la UNGRD. El jefe de Estado le hizo una petición a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre este caso y aseguró que los implicados, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, deben devolver “hasta el último peso que se llevaron”.

“Es a la fiscal general a la cual le pido, en el comienzo de su cargo, que el primer resarcimiento, la primera garantía de verdad, si es que quieren negociar jurídicamente con la justicia, es devolver hasta el último peso que se llevaron”, aseguró el jefe de Estado.

Según el presidente Petro, devolver la plata robada es “la garantía para el perdón” que alguno de los implicados en ese escándalo le pidió.

“Impedimos que se hurtaran centenares de miles de millones de pesos, pero aún salieron decenas de miles que deben ser devueltos uno tras otro. No puede haber beneficios jurídicos sin la devolución del dinero público, el dinero de todas y todos. Esa tiene que ser la garantía para el perdón que alguno de ellos me pidió a través de sus largas entrevistas en los medios de comunicación”, acotó.

En ese orden de ideas, el presidente Gustavo Petro solicitó el avance de las investigaciones en torno a este escándalo, que ha salpicado a exfuncionarios, ministros y hasta congresistas.

"La primera garantía de verdad, si es que quieren negociar jurídicamente con la justicia, es devolver hasta el último peso que se llevaron", es la solicitud del presidente Gustavo Petro a la fiscal general en el caso de corrupción en la UNGRD.



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/slQn8vHRdD — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 31, 2024

¿En qué va el escándalo en la UNGRD?

Este viernes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se presentó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para declarar en calidad de testigo sobre el escándalo de corrupción en la UNGRD, luego de ser salpicado por Olmedo López, exdirector de la entidad.

Es importante mencionar que el pasado jueves, 30 de mayo, el alto funcionario habló del silencio que guardó Olmedo López ante la Corte en el marco de la investigación.

“El león ante los medios resultó un ratoncito ante la justicia, porque él sabe que mentir ante los medios puede dar likes, pero mentir ante la justicia da cárcel. Desde el principio, cuando comenzó este debate, yo di la cara y le dije al país que Olmedo estaba mintiendo en lo que a mí respecta. Él no tiene ningún elemento que aportar, porque lo que él dice no ocurrió, no puede demostrarlo. Cuando se confronta ante la justicia, que le va a pedir circunstancias de modo y lugar, cuándo, dónde, quiénes, qué día, entiende que una mentira es difícil de sostener y prefiere guardar silencio”, aseguró Velasco.

