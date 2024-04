Este es el relato del testigo sobre supuesto soborno de parte de José Manuel Gnecco

Noticias Caracol conoció el testimonio del principal testigo contra José Manuel Gnecco, presunto responsable de la muerte de su esposa María Mercedes Gnecco, en la nueva investigación que se adelanta contra el abogado por el delito de soborno.



Geral David Pereira Castro es un joven de 18 años que desde hace 3 meses estaba recluido en la misma cárcel, centro penitenciario Nueva Esperanza en la isla de San Andrés, con el abogado José Manuel Gnecco.

“Como vengo diciendo, el señor siempre me ha buscado por todo lado. Me andaba llamando con los guardias. Muchas veces me ha ofrecido dinero para probar su inocencia”, este relato corresponde al 21 de septiembre del 2023, cuando el joven le contó a la Fiscalía cómo supuestamente el abogado investigado por la muerte de María Mercedes Gnecco le ofreció 5 millones de pesos para que se declarara culpable del crimen.

Según el joven, Gnecco lo habría intentado sobornar en varias ocasiones.

“Como tres veces, la última me ofreció 5 millones de pesos para que diera falsa declaración”, mencionó Geral David Pereira Castro.

Publicidad

Una versión que ratificó el 22 de febrero de 2024, asegurando que, supuestamente, también Gnecco habría usado a terceros para ofrecerle sobornos.

“El doctor Gnecco también tenía guardia, llegaban allá abajo al pabellón donde yo estaba, porque vivíamos en diferentes pabellones, y entonces no podía pasar. Mandaba a uno de los guardias que era el de más confianza, el PJ, quien era el que me llegaba siempre con conversaciones de WhatsApp de que él me mandaba llamar y me mandaba valores de dinero”, precisó Castro.



Uno de sus supuestos ofrecimientos se habría hecho a través de Luis Carlos Freite. Sin embargo, el hombre negó en otra declaración a la Fiscalía hacer este tipo de ofrecimientos o llevarle razones al abogado Gnecco.

Publicidad

La defensa del abogado resalta que se trataría de una venganza, ya que Pereira fue denunciado por Gnecco al señalar que el joven tenía en su poder el arma con la que fue asesinada su esposa.

“Fue el mismo jurista quien denunció desde agosto del año anterior, porque en sus manos encontraron el arma homicida con la que mataron a su esposa. No solamente tiene soporte esta denuncia en prueba técnica absolutamente idónea, producida por la Dijín de la Policía Nacional, sino que además se constata con una entrevista que este presunto indiciado le rindió a la defensa de José Manuel Gnecco”, comentó Marlon Díaz, abogado defensor.

El viernes 3 de mayo de 2024, un juez de la isla de San Andrés definirá si envía a la cárcel nuevamente al abogado José Manuel Gnecco por supuesto ofrecimiento de dinero.

Dice que José Manuel Gnecco, investigado por el homicidio de la esposa, le ofreció $5 millones para que diera falsa declaración y se declarara culpable del crimen. La defensa respondió.