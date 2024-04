Iván Cepeda criticó al Gobierno y desaprobó una constituyente: “Falta perseverancia”

Durante el foro en el que se celebró el primer año de existencia del partido En Marcha, el congresista del Pacto Histórico Iván Cepeda hizo varias críticas al Gobierno. Sus cuestionamientos se produjeron a pocas horas del inicio del cónclave del Gobierno, que evaluará la gestión del Ejecutivo y los efectos de las marchas del pasado domingo, 21 de abril de 2024.



En su intervención, Cepeda se refirió a cuatro aspectos puntuales: dijo que al Gobierno le hace falta perseverancia para lograr un acuerdo nacional; que no se ha honrado el nombre del partido de Pacto Histórico; manifestó que a veces hay un discurso muy radical en las calles; y cuarto, se refirió a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

Cepeda afirmó que “si hay alguna crítica que yo creo que es válida para el Gobierno actual es que no ha sido lo suficientemente perseverante en lograr ese acuerdo nacional, a pesar de que el presidente ha planteado que es para eso que es este Gobierno”.

“¿Por qué nos pusimos Pacto Histórico sino es para eso? Entonces no es posible hacer dos cosas al tiempo: ser absolutamente radical en el Congreso, en las calles y en el debate político, y buscar el acuerdo nacional. Algo hay allí que no. Como también la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, yo no estoy de acuerdo que estemos para eso hoy, pero sí de concertar lo básico”, complementó Cepeda.

Finalmente, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que también participó del mismo foro político, manifestó que durante el transcurso de este fin de semana (del 27 y 28 de abril de 2024) va a estar sobre la mesa el futuro de la nueva reforma a la salud y dijo que no descarta que en los próximos días se radique la nueva propuesta que ha sido consensuada con algunos sectores.

Publicidad

Además, aseguró Jaramillo que, de ser necesario, se utilizaría el mensaje de urgencia para agilizar su discusión.