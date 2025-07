En lo que va de 2025 las autoridades de Medellín han capturado a 18 personas que tenían notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés). La solicitud de circular roja de la organización es dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo con el fin de localizar y detener a una persona a la espera de su extradición o entrega.

En diciembre del año pasado se inauguró una sede de la Interpol en la ciudad, la primera no ubicada en la capital de un país. "Para la lucha contra el crimen no hay barreras y ahora tenemos todas las capacidades para dar capturas y golpes importantes contra el crimen organizado. Nuestra ciudad no es refugio para criminales", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Medellín.

Para la Interpol, Colombia "se encuentra en una encrucijada entre América del Norte y del Sur, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Esta ubicación geográfica, sumada a su floreciente economía, la ha hecho cada vez más atractiva para el crimen organizado". En el país se detectan narcotráfico, tráfico de personas, ciberdelincuencia, lavado de activos y delitos ambientales como algunos de los delitos perpetrados por redes organizadas.



¿Quiénes son los 18 capturados en Medellín que tenían circular roja de la Interpol?

Leidi Tatiana Restrepo Hernández

La mujer fue capturada el 16 de enero en un operativo en Medellín. Es exesposa del asesinado Junior Roldán, líder de la banda criminal ecuatoriana Los Águilas Junior Roldán. Restrepo Hernández era buscada por las autoridades de Ecuador por lavado de dinero en relación con la mencionada banda.



Nabil Abida

El francés, descendente de argelinos, fue capturado el 28 de enero en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro. El hombre fue interceptado al bajarse de un avión procedente de su país de origen, el mismo que lo habría requerido por delitos de narcotráfico y otras actividades criminales.

Cristian Lacoma López

Este hombre español fue capturado el 5 de febrero. El sujeto, apodado como el "narcoatleta" por su fisicoculturismo, estaba prófugo de la justicia de España desde hacía varias años y era buscado por delitos de pertenencia a organización criminal, afectación contra la salud pública y fraude migratorio.



Homero Ángel Cevallos Velásquez

Este ciudadano panameño, detenido en febrero en el área metropolitana del Valle de Aburrá, era buscado por autoridades de Estados Unidos. La Corte del Distrito Sur de California, lo requería por, presuntamente, ocultar dinero para organizaciones de narcotráfico de EE. UU. y México.



Carolina Gómez Hoyos

El 10 de febrero fue capturada en esta mujer colombiana. Era requerida por autoridades de Chile al verse vinculada en el robo y la muerte de un hombre de 40 años en la comuna San Miguel, Santiago de Chile.



Yeampier Gómez Barreto

Este hombre colombiano fue detenido el 13 de febrero. Era requerido en el vecino país de Brasil por el delito de hurto agravado.



Raúl Santiago Deniz Santana

Este ciudadano español fue encontrado en situación de calle en Medellín y capturado por las autoridades. El hombre era requerido por la justicia de Madrid por haber cometido delitos de estafa, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.



Juan Alejandro Meléndez

Este colombiano, apodado como Alias Dios, fue capturado el 17 de marzo. El hombre fue señalado de ser cabecilla de una estructura criminal denominada ‘Los Goteros del Sur’, dedicada al llamado 'gota a gota' en la ciudad de Arequipa, en Perú.



Raúl Marín Sánchez

Este ciudadano fue capturado el 20 de marzo. Fue señalado por autoridades de Perú de tráfico ilícito de drogas en ese territorio.



Mateo Sebastián Pintor Rodríguez

El criminal, conocido como alias El tatuado, era requerido por el Juzgado Tercero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, El Salvador, por el delito de estafa y extorsión. Además, es señalado de pertenecer a la pandilla 18 Revolucionarios, de la Tribu Tini Winos Locos Sureños.



Jorge Erick López Arango

Este colombiano, capturado el 3 de abril, es requerido por autoridades de España para que responda por el delito de estafa.



Miguel Antonio Rodríguez

El ciudadano peruano, conocido como alias Cuchillo, es señalado de los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado. Rodríguez fue capturado el 15 de mayo mientras salía de un hotel en la zona centro de Medellín. El hombre también está implicado en el asesinato de 10 mineros de la empresa Poderosa.



Christian Krause

Este alemán, capturado en el área metropolitana del Valle del Aburrá, fue acusado por estafa. El hombre ofrecía falsas inversiones financieras por internet.



Andrés Betancur Arango

El colombiano fue capturado en Rionegro el pasado 6 de junio. Es requerido por la justicia de Perú para que responda por delitos informáticos contra el patrimonio.



Juan Pablo Vélez Isaza

Este ciudadano fue señalado de ser coordinador de una red de narcotráfico con vínculos de la mafia Ndrangheta, que realizaba envíos de cocaína desde España hacia Génova (Italia). El hombre era requerido por las autoridades de Italia por tráfico de drogas y otros delitos.



Jonathan Aicentroz

Este hombre, de nacionalidad canadiense, era solicitado en extradición por una Corte del Distrito Este de Texas de Estados Unidos. El sujeto es señalado de participar en la comercialización ilegal de celulares bloqueados, activados ilegalmente a través de operadores de Estados Unidos, entre los que están AT&T, T-Mobile y Verizon.



José Antonio Fandiño

El hombre de 28 años, de nacionalidad venezolana, era solicitado mediante notificación roja por delitos de coacción sexual y violación. Las autoridades de Paraguay lo solicitaban para que respondieran por los crímenes que habría cometido contra una joven.



Iván Lozano

Este ciudadano mexicano-estadounidense era requerido por las autoridades de Estados Unidos. El hombre capturado en días pasados era buscado para que respondiera por el delito de seducción de un menor y posesión de pornografía infantil. Lozano es señalado de hacer parte de una red encaminada a la explotación sexual y distribución de pornografía a través de plataformas digitales.

