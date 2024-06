Fecode dice que el paro será permanente hasta que se retiren cambios a ley de educación

Este miércoles, 12 de junio de 2024, comenzó el paro de los maestros de Fecodeen protesta contra los cambios en el proyecto de la ley estatutaria de la Educación.

Será una jornada de manifestaciones en todo Colombia para pedir que se hunda esa reforma a la educación que se aprobó en el Senado o que se mantenga el texto original, que, según dicen, fue el concertado entre el magisterio y el Gobierno y que fue el que salió de la Cámara de Representantes de esta ley.

Lo que más les molesta a los maestros tiene que ver con una supuesta privatización de la educación y particularmente sobre el sistema de evaluación de los maestros, que, de acuerdo con la enmienda que rechazan los docentes, tendría en cuenta también los resultados de los estudiantes en las pruebas de Estado.

En Bogotá, la movilización está convocada en el Centro Administrativo Distrital, en la carrera 30, con calle 26 a las 9 a.m. y de ahí marcharán hacia la Plaza de Bolívar. Las razones de la movilización las explica el presidente de Fecode, Domingo Ayala.

“Rechazamos los cambios que se decidieron a puerta cerrada en el Senado para llegar a consensos con la oposición, con el fin de aprobar el proyecto de ley estatutaria de la educación como derecho fundamental en contravía de lo concertado con Fecode, la comunidad educativa y los diferentes sectores sociales. Rechazamos los artículos que avalan la privatización de la educación pública, la afectación al preescolar de tres grados y la evaluación de carácter punitiva a los y a las docentes, porque promueven el acoso laboral y la persecución”, aseguró Ayala.

Victoria Avendaño, integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, entregó más detalles del paro de maestros en diálogo con Noticias Caracol.

¿En qué van a consistir las jornadas de manifestaciones de Fecode?

Victoria Avendaño: A partir de este miércoles se inicia el paro de maestros, efectivamente, con movilizaciones en todos los departamentos de Colombia, fundamentalmente en las capitales. A esta hora ya hay muchísimas regiones de Colombia iniciando. Entonces tenemos movilizaciones en todo el país. Cada quien en su región.

¿Quiere decir que va a haber suspensión de clases hasta cuándo?

Victoria Avendaño: Nosotros tenemos entendido de que la próxima semana, el día 17 (de junio), sería el debate final en plenaria y nosotros vamos a movilizarnos, y nuestro paro va precisamente a ejercer ese derecho fundamental que tenemos para exigir el retiro de esa propuesta lesiva de reforma estatutaria a la educación.

Entonces, si es necesario movilizarnos todos los días, lo haremos. Hemos programado un paro permanente hasta tanto logremos que se retire ese proyecto de ley con las enmiendas que se le han hecho.

¿Los estudiantes se quedan sin clase?

Victoria Avendaño: Bueno, los paros son así. Cuando nosotros programamos paro, efectivamente, tenemos que hacerlo por fuera de las aulas y, en esta ocasión, igual que en las ocasiones anteriores, vamos a estar acompañados de la comunidad educativa, porque aquí los afectados son los estudiantes fundamentalmente, a quienes se les está negando ese derecho fundamental a la educación pública, que sea realmente financiada y administrada por el Estado. Entonces ellos nos van a acompañar.

¿Cuántos estudiantes se van a quedar sin clases estos días?

Victoria Avendaño: No, no tengo el número exacto, pero son todos los estudiantes del sector público. Además, deben tener en cuenta una cosa: los estudiantes a mitad de año tienen vacaciones. Los que no tenemos vacaciones somos los docentes, que debemos trabajar en semanas e instituciones, claro, con calendarios diferenciados.

¿Es verdad, como lo dice William Carmona, que es integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, que el viernes se está convocando una movilización en la que habrá bloqueos en las ciudades?

Victoria Avendaño: Bueno, desde hoy hay movilizaciones en las ciudades. Sí, nuestras movilizaciones, de todas maneras, generan incomodidad. Cualquier movilización genera incomodidad para la parte de la población que no está. Pero hoy estamos defendiendo un derecho fundamental de toda la población y fundamentalmente para los niños, niñas y jóvenes, que es la educación pública colombiana.

¿Habrá bloqueos intencionales en la ciudad, como lo ha planteado el señor Carmona?

Victoria Avendaño: Fecode no ha orientado a hacer bloqueos, definitivamente. Lo que hacemos son concentraciones porque vamos a tener movilización en todas partes, como la que se está realizando hoy en Bogotá y que ustedes están registrando. Pero de todas maneras el paro es de docentes. Es de la comunidad educativa de diferentes sectores, porque el Sena, las universidades, los estudiantes están movilizándose también a partir del día de hoy. Y estamos en una actividad lícita, con permisos oficiales para poder realizarlo.

