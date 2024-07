Fiscalía pedirá captura de Olmedo López y Sneyder Pinilla

Se conocieron las primeras decisiones judiciales por el escándalo de los carrotanques en La Guajira. Trascendió que el miércoles 10 de julio la Fiscalía radicará solicitud de medida de aseguramiento contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López.

Asimismo, el ente investigador radicará las audiencias de solicitud de imputación de cargos contra los mencionados anteriormente, que son los protagonistas de este escándalo.

Esta imputación de cargos sería por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, entre otros.

Lo que se sabe es que estas audiencias se radicarán en los juzgados y se espera que la próxima semana la Fiscalía solicite las medidas de aseguramiento contra esas personas.

Una vez se cumpla el trámite, se dará paso a las negociaciones, específicamente con Sneyder Pinilla y Olmedo López, pues esa diligencia con el contratista está en veremos.

Entrevista al contratista de los carrotanques

Noticias Caracol entrevistó al polémico contratista del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,UNGRD. El sujeto contó quién le pidió la coima para quedarse con el contrato de los carrotanques y reveló cómo entregó una millonaria suma a un intermediario tras la orden de un alto funcionario de esa entidad.

El contratista, que no dejó ver su rostro alegando razones de seguridad, confirmó que las pruebas de lo ocurrido durante la administración de Olmedo López están en poder de los investigadores.

¿Cómo llegó al millonario contrato de los carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres?

“Tenía unos recursos que me debía la entidad y me busca un amigo y me dice que tiene la posibilidad de poder llegar a la entidad primero para que me paguen el dinero que me están debiendo y que puede haber oportunidades de poder hacer un negocio con carrotanques”.

¿Ese amigo se llama Pedro Rodríguez?

"No podría decir nombres".

¿En qué momento Sneyder Pinilla le exige el pago de 7.200 millones de pesos a cambio de que usted y sus empresas se logren adjudicar ese contrato de los carrotanques en La Guajira?

"Hay que aclarar que no son 7.200 millones. Es un contrato donde pidieron un porcentaje del 12,5% y el 1,5%".

¿Cómo le entrega esa comisión a Sneyder Pinilla?

“Me buscan funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para cumplir un contrato de carrotanques. Ellos me piden a mí una comisión y el delito al que me veré abocado en un futuro fue acceder a darle la comisión a las personas que me pidieron esa comisión”.

