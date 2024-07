Contratista de carrotanques dice que devolverá más de 3 mil millones de pesos a Fiscalía

Noticias Caracol entrevistó al polémico contratista del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,UNGRD. El sujeto contó quién le pidió la coima para quedarse con el contrato de los carrotanques y reveló cómo entregó una millonaria suma a un intermediario tras la orden de un alto funcionario de esa entidad.

>>> También puede leer: Verónica Alcocer presenta denuncia porque, dice, quieren salpicarla en escándalo de UNGRD

El contratista, que no dejó ver su rostro alegando razones de seguridad, confirmó que las pruebas de lo ocurrido durante la administración de Olmedo López están en poder de los investigadores.

¿Cómo llegó al millonario contrato de los carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres?

Publicidad

“Tenía unos recursos que me debía la entidad y me busca un amigo y me dice que tiene la posibilidad de poder llegar a la entidad primero para que me paguen el dinero que me están debiendo y que puede haber oportunidades de poder hacer un negocio con carrotanques”.

¿Ese amigo se llama Pedro Rodríguez?

Publicidad

"No podría decir nombres".

¿En qué momento Sneyder Pinilla le exige el pago de 7.200 millones de pesos a cambio de que usted y sus empresas se logren adjudicar ese contrato de los carrotanques en la Guajira?

"Hay que aclarar que no son 7.200 millones. Es un contrato donde pidieron un porcentaje del 12,5% y el 1,5%".

¿Cómo le entrega esa comisión a Sneyder Pinilla?

Publicidad

“Me buscan funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para cumplir un contrato de carrotanques. Ellos me piden a mí una comisión y el delito al que me veré abocado en un futuro fue acceder a darle la comisión a las personas que me pidieron esa comisión”.

¿Quiénes le pidieron esa comisión?

Publicidad

“El señor Sneyder Pinilla me pidió la comisión y yo accedí a dar la comisión. Y ese va a ser mi delito o ese es el pecado y por eso yo pido perdón al país, por haber accedido a dar una comisión porque ellos me dieron un negocio. Como empresario nariñense, lo que voy a hacer es hacer la devolución del último peso que yo me gané en el contrato de los carrotanques a la Fiscalía”.

¿De cuánta plata estamos hablando?

“Estoy hablando más o menos de 3.200 millones de pesos que yo le voy a devolver a la Fiscalía”.

¿En algún momento Sneyder Pinilla le dijo para qué estaba destinada esa plata?

Publicidad

“No, absolutamente no”.

¿Cómo hace entrega de esa coima a Sneyder Pinilla?

Publicidad

“Yo hago la entrega en el mes de enero del 2024, el día dos, tres, y cuatro de enero. Se giran unos cheques de la empresa y se cobran los cheques en el banco, en Unicentro y en Andino y allí se hace la entrega al señor que envía el señor Sneyder”.

¿Usted no le entregó la plata directamente a Sneyder Pinilla?

“No, no. Yo al señor Sneyder Pinilla no le entregué la plata, la entregué a otro funcionario”.

¿Usted estaría dispuesto a ir a la cárcel por ese delito que cometió en el caso de los carrotanques?

Publicidad

“Claramente no estoy dispuesto a hacerlo, pero si es la decisión de la Fiscalía, del Gobierno y de los entes de justicia, pues tendré que someterme a eso”.

¿Por qué aceptó el pago de esa comisión?

Publicidad

“La verdad por la necesidad del trabajo, de generar trabajo para mis empleados en mis empresas”.

>>> También puede leer: Escándalo UNGRD: Wadith Manzur dijo que Olmedo López no dio “elementos probatorios nuevos”