Contratista de carrotanques para La Guajira afirma que Sneyder Pinilla le pidió coima

Noticias Caracol conversó en exclusiva con Luis Eduardo López Rosero, polémico contratista del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Contó quién le pidió la coima para quedarse con el contrato de los carrotanques y reveló cómo entregó la millonaria suma a un intermediario, tras la orden de un alto funcionario de la UNGRD.

El contratista, que no dejó ver su rostro durante la entrevista, alegando razones de seguridad, confirmó que las pruebas de lo ocurrido durante la administración de Olmedo López ya están en poder de la Fiscalía. También se negó a contestar varios de los cuestionamientos por los que hoy la Fiscalía lo investiga.

¿Quién es Luis Eduardo López Rosero?

"Muchas gracias por la oportunidad de poderme expresar al país, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Luis Eduardo López, me incomoda mucho que me llamen alias el Pastuso, no es un calificativo para mí. Yo no tengo ningún antecedente penal. Yo soy un empresario nariñense de tierra de gente trabajadora.

Como empresario, he tenido la filosofía de organizar mis negocios. Para ello, he creado sociedades que trabajan en el sector público y yo en el sector privado es así como he logrado ser exitoso".

¿Cómo llega al millonario contrato de los carrotanques en la UNGRD?

"Yo llego por la necesidad de unos recursos que me debía la entidad y me busca un amigo y me dice que tiene la posibilidad de llevarme a la entidad, primero, para que me paguen el dinero que me están debiendo y para tener oportunidad de hacer negocio con unos carrotanques".

¿Un amigo al interior de Gestión del Riesgo?

"Un amigo al interior de Gestión del Riesgo, entonces él me dice que hay la oportunidad de poder hacer negocio de los carrotanques".

¿Ese amigo se llama Pedro Rodríguez?

"No podría decir nombres".

¿Cómo una empresa como americana Roger SAS, con un patrimonio de 207 millones de pesos, logra adjudicarse ese millonario contrato? Estamos hablando de un contrato de 46.800 millones de pesos.

"La Unidad de Gestión del Riesgo me solicita empresas. Inicialmente, el contrato lo adjudican a Luket, porque Luket tiene experiencia en la entidad y luego ya determinan Impoamericana Roger".

¿Quién es el representante de Luket?

"Luis Eduardo López, yo".

¿Cómo se conoció usted con Sneyder Pinilla?

"Me lo presenta un amigo. El señor yo no lo conocía. Al doctor Sneyder Pinilla me lo presentan en un bar por los lados del Tequendama y ahí conozco al señor Sneyder Pinilla".

¿Pero ese mismo amigo es para adjudicar el contrato de carrotanques?

"Así es".

¿Esa persona es cercana a Olmedo López?

"Sí".

¿En este momento sigue en Gestión del Riesgo?

"Que yo sepa, no".

Qué pena insistirle frente al nombre de Pedro Rodríguez, ¿usted lo conoce?

"Sí, yo lo conozco".

¿Cómo conoció a Pedro Rodríguez?

"Yo conozco al señor Pedro Rodríguez porque nosotros acá en Pasto salimos a montar bicicleta y por eso conozco al señor Pedro Rodríguez".

¿Ustedes han tenido algún negocio aparte de la relación personal, algún tipo de relación contractual o laboral?

"No".

Noticias Caracol conoció que esta persona fue mencionada en la matriz de colaboración de Sneyder Pinilla y que él entregó su nombre asegurando que fue Pedro Rodríguez quien lo recomendó usted para adjudicar ese millonario contrato de los carrotanques. En algún momento de lo que ha dicho frente a la Fiscalía con los señalamientos, ¿esa presunta recomendación que hizo Pedro Rodríguez de poner su nombre sobre la mesa podría ser cierta?

"Podría ser cierta".

Hay investigaciones de la Fiscalía que señalan que detrás de sus empresas se encuentran importantes políticos de Nariño. ¿Eso es así?

"Nada, ningún político hace parte de mis empresas. Nada absolutamente que ver".

¿En qué momento Sneyder Pinilla a usted le exige el pago de 7.200 millones de pesos a cambio de que usted y sus empresas se logren adjudicar ese contrato de los carrotanques en La Guajira?

"Hay que aclarar que no son 7.200 millones, es un contrato donde pidieron un porcentaje del 12.5% y el 1.5% para ese contrato. Cuando ellos entregan el contrato, lo que me dicen es que hay que entregar una comisión de ese porcentaje que le acabo de decir".

¿Para qué iba esa comisión?

"No tengo idea para que iba esa comisión".

¿Quién le pidió que entregara esa comisión?

"El señor Sneyder Pinilla".

¿Cómo usted le entrega esa comisión al señor Sneyder Pinilla?

"Quiero que le quede muy claro al país lo siguiente: que a mí me buscan funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para cumplir un contrato, que es hacer un contrato de carrotanques. El contrato de carrotanques como tal se cumple, el objeto contractual como tal yo lo cumplo, yo entrego los carrotanques tal cual las especificaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo me pide a mí.

Segundo elemento, ahí hay un tema que es muy claro y es que me piden a mí una comisión. Y lo que he podido evidenciar, el delito al que me veré abocado en un futuro con el tema de las fiscalías fue yo acceder a darle la comisión a las personas que me pidieron".

¿Quiénes le pidieron la comisión?

"El señor Sneyder Pinilla y yo accedí a dar la comisión y ese va a ser mi delito o ese es el pecado. Por eso pido, perdón al país, por haber accedido a dar una comisión porque ellos me dieron un negocio. Tercero, es bueno aclarar que yo, como empresario nariñense, lo que voy a hacer es hacer la devolución del último peso que yo me gané en el contrato de los carrotanques".

O sea, ¿de cuánta plata estamos hablando?

"Estoy hablando más o menos de 3.200 millones de pesos que yo le voy a devolver a la Fiscalía por el principio de oportunidad al cual me estoy acogiendo".

¿Esta era la primera vez que a usted le pedían una coima a cambio de un millonario contrato en Gestión del Riesgo?

"Así es. De hecho, es el primer negocio que yo tuve en este gobierno del señor Gustavo Petro".

En este gobierno, ¿pero usted sí ha tenido contratos con Gestión del Riesgo desde el año 2012?

"Yo he tenido contratos de suministros donde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo establece unos precios de mercado".

¿Cuántos contratos ha hecho con gestión del riesgo desde 2012?

"Son varios contratos, yo creería que por ahí unos 20, 30 o 40 contratos, no tengo la memoria de cuántos contratos en este momento, pero son contratos de suministro".

La Fiscalía y otras entidades tienen que aparece vinculado supuestamente con 155 contratos por 160.000 millones de pesos, entre 2012 y el año 2024 con la UNGRD, ¿usted cómo logra hacerse esos contratos y mantenerse en una entidad tan importante del Estado?

"Lo que pasa es que yo tengo la logística. Nosotros tenemos la logística para poder llegar a cualquier parte del país. Entonces si hay una emergencia en Mocoa, desde aquí desde Pasto es muy cerca a llegar a Mocoa. Entonces claramente llegamos a Mocoa sin inconveniente".

Regresemos al tema del contrato de los carrotanques. ¿A usted en algún momento Sneyder Pinilla le dijo para qué estaba destinada esa plata?

"No, absolutamente no".

¿Qué fue lo que le dijo a la hora de pedirle esa comisión?

"Simplemente que, si yo quería el contrato de los carrostanques, tenía que dar una comisión del 12.5% y del 1.5%".

¿Cómo hace entrega de esa comisión o esa coima a Sneyder Pinilla?

"Yo hago la entrega en el mes de enero de 2024, el día 2, 3 y 4 de enero de 2024. Se giran unos cheques de la empresa y se cobran los cheques en el banco en Unicentro y en Andino se cobran los cheques y allí se hace la entrega a un señor que envía al señor Sneyder a recoger el dinero".

O sea, ¿usted no le entregó la plata directamente a Sneyder Pinilla?

"No, no. Yo al señor Sneyder Pinilla no le entregue la plata directamente, le entregué a otro funcionario, a otra persona".

¿Otro funcionario de Gestión del Riesgo?

"Otra persona".

¿Y cómo hace para dar con esa persona?

"Porque el señor Sneyder me dice que la persona que retira el dinero es otra persona, simplemente tengo la relación con la otra persona y se le entrega el dinero. Se cobran los cheques en el banco y se le entrega la plata al señor".

Una vez entrega esos cheques a ese intermediario que pone el señor Sneyder Pinilla, ¿qué pasa? ¿Qué le dice el señor Sneyder Pinilla?

"Absolutamente nada, que yo entregué lo que está acordado. Nada más".

¿Cómo es su relación con el señor Olmedo López?

"Lo vi dos veces, no lo vi nunca más".

¿Y en qué ocasiones lo vio?

"En un restaurante por los lados de Unicentro y otro en la entidad".

Hay algunas bitácoras de ingreso a Gestión del Riesgo, en donde señalan que supuestamente usted se reunió con el señor Olmedo López los días 4, 5 y 7 de diciembre del año 2023 y justo 11 días después es que se hace el desembolso de los 46.800 millones de pesos, ¿esas reuniones existieron?

"No, yo iba mucho a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sí, precisamente para solicitar los pagos, porque yo toda la plata para esos negocios de los carrotanques no la tuve, yo estaba esperando para que la unidad pague el dinero, para yo poder pagar así a los proveedores".

¿Cómo hace usted para pagar esos proveedores?

"Cuando a mí la entidad me paga el dinero de los carrotanques, yo le pago a los proveedores, ya es la habilidad mía para decirles a los proveedores que me esperaran, que me dieran un plazo, que yo les iba a pagar, a cumplir. Entonces ellos me esperaron".

¿Y esos pagos se dieron a través de qué empresa?

"A través de Impoamericana. Que la plata llega a Impoamericana Roger y desde ahí se paga este dinero a los proveedores que les estamos debiendo".

Hay algunas investigaciones que señalan que una de sus hijas estaría detrás de Kalmo, Karen. ¿Es cierto?

"Karen hace parte, ella es suplente de la representación legal de la empresa Kalmo".

Y a través de Kalmo se pasaron unos giros, según la Fiscalía, al tema de carrotanques. ¿Es cierto?

"No, solo fue un préstamo que Kalmo le hizo a Impoamericana Roger por 51 millones de pesos".

El contratista de los carrotanques reconoce su falta

“Mi único delito fue haber aceptado una coima para este negocio”, aseguró Luis Eduardo López Rosero. Además, dijo que no está dispuesto a ir a la cárcel, pero indicó que, si la justicia así lo decide, se someterá a eso.

