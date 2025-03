Fue a vender un carro y apareció muerta 2 años después: nuevos detalles del crimen de Ana Caballero

El hallazgo de los restos incinerados de la joven tolimense Ana María Caballero en una fosa común de Neiva ha despertado rechazo e indignación. La familia de la mujer tenía la esperanza de encontrarla sana y salva para que regresara a la vida de su hija de apenas nueve años.

Una reciente entrevista concedida por la mamá de Caballero a la revista Semana develó algunos detalles de la vida de la joven antes de desaparecer junto a su pareja sentimental desde el 16 de septiembre de 2023.

De acuerdo con el relato de Mariluz Varón, madre de Ana María, la joven de 24 años le estaba ayudando a su pareja, Ubardi Ávila, a vender un vehículo que le pertenecía a él. Con fotos publicadas a través de Marketplace, llegó a su chat un mensaje de un posible comprador.

Ana María Caballero y su pareja - Tomado de redes sociales

Ávila, oriundo de Neiva, habría decidido encontrarse con el supuesto interesado en su carro; y le pidió a Ana María que lo acompañara. La joven aceptó porque de paso iba a conocer a sus suegros.

“Ella viajó en transporte público desde Rovira a Ibagué y de Ibagué a Neiva. El muchacho era de Neiva (Ubardi Ávila); el dueño del carro era él”, dijo la madre de la mujer fallecida.

Ana María estuvo en contacto permanente con su madre durante dos días antes de desaparecer. En ese momento ella estaba en compañía de Ávila, con quien llevaba una relación de tres meses y medio. Por ello, Mariluz Varón no lo conocía mucho.

El temido día llegó. En la mañana de ese 16 de septiembre, Ana María se comunicó con su madre y fue esa la última vez que Mariluz escuchó la voz de su hija.

“De ahí en adelante yo empecé a desesperarme, a buscarla y nada. Fui al mes y tres días a poner la denuncia, porque no me dejaba la familia por temor de que llegara a pasar algo. Yo llamaba a la familia de él y decían que él había dicho que estaban en una finca, que no me apurara, que ellos iban a salir. Nunca salieron”, sustentó Varón, en diálogo con La Voz Mayor del Tolima.

Hallazgo de restos incinerados de Ana María Caballero

Según la madre de la joven, los restos incinerados encontrados en una fosa común en Neiva, Huila, fueron hallados hace 11 meses. Junto al cuerpo de su hija estaban otros cinco, entre ellos quien habría sido el novio de la mujer.

La mujer tenía una relación amorosa con el dueño del carro que fue a vender - Tomado de redes sociales

Fue hasta el pasado 27 de marzo, tras una presión constante a las autoridades, que finalmente le dieron la triste noticia a Mariluz. “El señor fiscal me da la noticia de que no era una pareja, sino seis personas. Entregaron primero el cuerpo del señor (Ubardi Ávila). Yo empecé a batallar, me dirigí a la gobernación y busqué ayuda. Una psicóloga me asignó un abogado y ahí fue donde me dieron la noticia”, manifestó la mujer muy afectada en un medio local.

Las autoridades continúan en los trabajos forenses para identificar los demás cuerpos hallados. Mientras que la investigación de Ana María tuvo un giro trascendental. Pasó de ser una desaparición a un crimen. Las indagaciones buscan establecer quién habría estado detrás de este hecho y los móviles del homicidio.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc