Hallan cuerpo desmembrado sobre la calle 80, a la salida de Bogotá: estaba envuelto en bolsas negras

Transeúntes de la vía Siberia – Funza vivieron momentos de pánico en la mañana de este sábado 29 de marzo de 2025 al ser testigos de un macabro hallazgo. Sobre la vía que conecta a Bogotá con otros municipios aledaños por la calle 80, varias personas que se movilizaban por el sector encontraron un cuerpo desmembrado de un ser humano envuelto en bolsas plásticas de color negro, exactamente en el kilómetro 3.5 de la calle 80, saliendo de la ciudad.

El testimonio de una mujer que vio el cadáver a un costado del camino que transitaba rumbo a su trabajo fue clave para el escalofriante hallazgo. "Yo iba pasando y vi la bolsa. Me llamó la atención y frené ahí mismo, me bajé a mirar y llegó un ciclista y me dijo que era una persona", acotó.

En medio del pánico, los testigos de este hallazgo llamaron a las autoridades para alertarlas sobre el cuerpo sin vida que apareció misteriosamente en la calzada vial. "Fue cerca del terminal de carga por la (calle) 80. (El cadáver) tenía un tatuaje en la mano", contó la mujer.

Al parecer, el cuerpo sin vida habría sido abandonado en el sector en la noche del sábado, pues la testigo señaló que ella pasó por ese mismo sector el día anterior y no vio nada, pero al día siguiente sí fue evidente la presencia de un cuerpo en la zona.

"Ayer cuando pasé, porque yo trabajo ahí cerca, no había nada. Y hoy cuando pasé, me di cuenta. Creo que a esa persona la dejaron ahí en la noche o en la madrugada", recordó la testigo citada por el mencionado medio.

Tras la alerta de la ciudadanía, las autoridades hicieron presencia en el sector para corroborar la información. Una vez se evidenció que el cuerpo estaba sin vida, miembros de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) arribaron al lugar para hacer las inspecciones técnicas necesarias y el levantamiento del cadáver. La zona fue acordonada.

¿Cuál es la identidad de la víctima?

Por ahora, el reporte preliminar sostiene que la persona hallada es de sexo masculino y, según otros medios locales, habría sido arrojada desde un vehículo en movimiento al lugar. Los investigadores encontraron al sujeto envuelto en bolsas y una cobija.

Se desconoce la identidad de la persona que fue desmembrada y tirada a la calle, ya que fue encontrada sin ningún documento. Sin embargo, las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del responsable de este crimen.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc