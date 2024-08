Gustavo Petro sobre ausencia e incumplimiento en actos públicos: "Mi última hija se va"

En la posesión de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, el presidente Gustavo Petro se refirió a su ausencia en las reuniones afirmando que se sentía triste y que no se sentía muy bien, luego de que su hija menor, se fuera de la casa.

"Ahora me toca vivirlo en estos dos días que hemos pasado aquí en medio del luto, porque mi última hija se va, no me atreví a realizar actos públicos ayer, incumplí gobernadora, a uno que era muy importante, pero no tenía mucho la fuerza para pararme delante de un auditorio cuando mi corazón estaba llorando", fueron las palabras que mencionó el presidente.

Reuniones presidenciales a las que no asistió Gustavo Petro



El presidente Gustavo Petro tenía programados dos eventos para el 29 de agosto: el primero, una precumbre campesina de la COP16 en Fusagasugá y el segundo, una reunión sobre justicia ordinaria en Quibdó, Chocó. No obstante, canceló ambos compromisos y no realizó apariciones públicas ni en redes sociales.

Hace varios días, de manera inesperada, el presidente Gustavo Petro canceló su participación en un evento con comunidades indígenas que estaba previsto para el lunes 26 de agosto en el Jardín Botánico de Bogotá. Su asistencia estaba en la agenda oficial que envió la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño.