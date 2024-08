Falsa selección Colombia de baloncesto compitió en un torneo en Rusia: la FCB denunció

Una falsa selección Colombia de baloncesto representó al país en un torneo internacional. Las estruendosas derrotas del equipo pusieron al descubierto lo que pasó y la Federación Colombiana de Baloncesto hizo la denuncia.

La bandera tricolor en lo más alto y el himno de Colombia una vez más se escuchó en unas justas deportivas, a más de 12.000 kilómetros, en Rusia.

Todo estaba listo para el debut de la selección Colombia de baloncesto. Los jugadores emocionados y con la mano en el corazón entonaron las estrofas del himno nacional.

Los atletas, supuestamente, representaban al equipo profesional que se enfrentó al BC Parma, equipo de la primera división de Rusia, en la Copa Amistad.

Tras el pitazo inicial, comenzaron las jugadas, las canastas, los tiros, los botes y los movimientos defensivos.

Sin embargo, algo no andaba bien: el pivote, el alero y todo el equipo no giró en torno a los movimientos. Finalmente, el resultado a favor de la selección anfitriona develó que los jugadores colombianos no eran deportistas profesionales y no tenían el aval de la Federación Colombiana de Baloncesto.

Esto quiere decir que el equipo que jugó y perdió 155 a 53 era falso y, por el marcador, la Federación Colombiana se enteró de que la estaban suplantando.

“La FCB nunca recibió una invitación formal para participar en la Copa Amistad de Rusia. La Federación no ha otorgado aval a ningún club o escuela de formación del país para participar en la copa. La FCB tomará acciones legales por el uso indebido y sin autorización previa de su imagen o logo”, indicó la entidad.

¿Quiénes son los jugadores que suplantaron a la selección Colombia de baloncesto?

Según medios internacionales, el entrenador del equipo es Jorge Vásquez, quien declaró que el equipo estaba conformado por jugadores profesionales y estudiantes.

La persona que habría hackeado y organizado toda la mentira fue el número 6 del equipo, Cristian David Mosquera.

Este hombre habría falsificado correos y firmas de la FCB para jugar en este torneo junto a sus amigos, a quienes la Federación Rusa les pagó los tiquetes, alojamiento y viáticos.

