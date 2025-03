Habla víctima de brutal robo en Medellín: teme salir a la calle y no ha podido volver a trabajar

Una mujer de 25 años de edad asegura que se llevó el susto de su vida cuando un delincuente ingresó al establecimiento comercial en el que ella trabaja, y no solo la atracó, sino que la golpeó en repetidas ocasiones. Este robo en Medellín quedó en video.

En un video registrado por una cámara de seguridad del local se ve cuando el delincuente ingresó al establecimiento comercial y se acercó a la mujer. La víctima le contó a Noticias Caracol: “Le cojo las manos y le digo: ‘no, por favor, váyase’. Esa fue mi reacción ante el susto que yo sentí. Él, al ver que no me pudo robar como él quería porque él quería que yo le diera todo, le entregara todo, procedió a agredirme y mi reacción fue gritar, como grité, él se asustó porque se le notaba en todo. Abrió la caja, se llevó todo el dinero y se fue”.

En las imágenes se vio cómo el ladrón golpeó a la mujer en la cabeza con la cacha de un arma de fuego, haciendo que ella se cayera al suelo.

Por las heridas que le ocasionó el delincuente, la víctima recibió once puntos de sutura en la cabeza y como el ladrón anda suelto, ella teme a las represalias.

Teme que el ladrón vuelva a atacarla

La mujer narró que “él me da el primer golpe, yo grito, y él me da otros dos golpes más fuertes. Empiezo a llenarme la cara de sangre, la cabeza, el cuello. Yo salí gritando a ver si salían los vecinos, pero él ya se había ido, entonces salieron a acudirme".

Pese a que ella trató de evitar a toda costa que el hombre no se llevara el dinero de la caja, los esfuerzos fueron en vano.

El general William Castaño, comandante de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que, tras conocer el hurto, “se desplegó el grupo de la seccional de Policía Judicial contra atracos para atender este crimen. Ya estamos en investigación, este video obviamente nos sirve como elemento material probatorio para el proceso judicial que estamos adelantando y dar muy pronto con la captura de este sujeto”.

La mujer asegura que no ha podido dormir por miedo y que esta es la primera vez que pasa por algo así: “No he vuelto a trabajar porque siento pánico y si yo salgo a tomarme un tinto a cualquier panadería o a cualquier lugar, yo siento que me persiguen, que me están viendo. Puede entrar un jovencito normal a comprar algo y creo que me va a tirar a mí”.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá está tras la pista de este delincuente. En lo corrido del 2025, el hurto a comercio ha disminuido en un 73%, de acuerdo con las autoridades.

PAULA GARCÍA

PERIODISTA

INSTAGRAM: pau_lagarciav

*Con información de Noticias Caracol.