Video | Ladrón en Medellín roba y golpea a la administradora de un local comercial

Una fuerte golpiza por parte de un ladrón a una mujer quedó grabada por cámaras de seguridad en un establecimiento comercial del barrio El Pedregal, en Medellín .

Sobre las 7:21 de la noche del 25 de febrero, el criminal ingresó al local con un arma de fuego y comenzó a intimidar a la víctima.

La mujer intentó evitar el robo y el delincuente comenzó a golpearla. Primero, el hampón agarró a la joven del cuello y con la empuñadura de la pistola impacta la cabeza de la vendedora en dos oportunidades.

La víctima se tiró al piso luego de los brutales golpes del delincuente mientras este abrió la caja registradora y se llevó la mayoría de billetes de la venta. Al mismo tiempo que se robaba el dinero de la caja, el ladrón le pegó otra vez a la víctima con la empuñadura del arma de fuego.



Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un hombre roba un local de mascotas en el barrio El Pedregal de Medellín, y golpea a su administradora. La mujer narró a Blu Radio que teme por su vida, pues no han capturado al señalado responsable. Video: Denuncias Antioquia pic.twitter.com/okEIcfPN6X — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 2, 2025

"Mi reacción fue gritar": mujer golpeada en Medellín

Tras un minuto de generar terror y golpear a la víctima, el delincuente escapó del lugar. La mujer le narró a Blu Radio lo que vivió durante el robo: "Él accede a cogerme del cuello y a empezar a darme con la cacha. Me dio con la cacha y pues mi reacción fue gritar. Grité y pues él al ver que estaba gritando, pues lo que hizo fue darme otros dos cachazos".

La joven tuvo que ir hasta un centro médico para ser atendida y los médicos tuvieron que coserle la cabeza con once puntos. La mujer aseguró que ha tenido malestares físicos y psicológicos. Además, indicó que no ha podido dormir porque teme que el sujeto que la atacó regrese al local comercial para asesinarla.

"Yo siento que me ha afectado mucho psicológicamente, en este momento tengo fiebre, no sabría cómo definirlo porque yo no duermo. Todo el tiempo sueño, todo el tiempo pienso", manifestó la mujer.

Finalmente, la víctima sostuvo que ya impuso la denuncia ante las autoridades correspondientes y que espera que el delincuente que la robó y la atacó le de captura lo más pronto posible.

En enero de 2025, Medellín registró un total de 1,629 casos de hurto a personas, lo que representa una disminución significativa en comparación con el mismo período del año anterior, que tuvo 3,876 casos. Además, se reportaron 452 robos de motocicletas y 84 robos de automóviles.

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

