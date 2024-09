Hay niños y abuelos enfermos atrapados por paro de camioneros: "Que Petro se manifieste"

Rosa Rodríguez, una líder comunitaria que se encuentra atrapada en un bus debido al paro de camioneros que se está desarrollando desde el 2 de septiembre, clama ayuda al Gobierno nacional para que lleguen a un acuerdo con los transportadores respecto al incremento del ACPM y así se reabran las vías.

>>> Le puede interesar: “Nos solucionan o aquí no hay paso pa’ nadie”: conductor de paro de camioneros

En entrevista con Noticias Caracol en vivo, Rodríguez, quien está atrapada en la vía entre Cajicá y Chía, declaró: “Un SOS urgente al Gobierno, necesitamos a las instituciones del Estado. Aquí se completan 14 horas, las personas atrapadas en los buses, hay niños enfermos que necesitan quimioterapias urgentes”.

Entre las personas atrapadas, también están “adultos mayores, personas con enfermedades que necesitan ser sacadas de estos buses a los demás municipios de Zipaquirá y Ubaté. Decirle al presidente Petro que se manifieste”, exige la líder comunitaria.

Publicidad

“Sabemos que es un paro justo”: Rodríguez

“Solicitamos que el gobernador de Cundinamarca mande las instancias. ¿Por qué no está la Cruz Roja?, ¿por qué no está la Defensoría del Pueblo, la Defensa Civil? Sabemos que es un paro justo, pero lo que es injusto es que se sostenga a la gente aquí, con menores de edad, adultos mayores y enfermos. ¿Por qué no están las ambulancias evacuando a la gente? Aquí no hay nadie, completamente abandonados”, recalcó la líder social.

Rodríguez enfatizó en que “hacemos responsable al Gobierno nacional por no dar una solución inmediata a las alzas del combustible y por no mandar las instancias del Estado a atender la gente que está represada en estos trancones”.

Publicidad

Hace un llamado para que envíen ambulancias para que los menores y adultos mayores enfermos evacúen la zona.

>>> Le recomendamos leer: Caos en Bogotá por paro de camioneros: ciudadanos deben caminar hacia sus trabajos