Hombre es señalado de feminicidio de expareja: lo hallaron muerto horas después

Margarita Angarita Gómez fue víctima de feminicidio en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. Su expareja era el principal sospechoso del crimen. Sin embargo, horas después el sujeto fue hallado sin vida en una finca cercana.

¿Cómo murió Margarita Angarita?

Según la información publicada por el medio La Opinión, el sujeto, identificado como Jaudin Lindarte, habría llegado en la noche del pasado domingo 13 de octubre a la casa de la víctima.

La mujer, madre de dos niños de 3 y 14 años, decidió encerrar a los menores en una habitación mientras intentaba calmar a su expareja, que buscaba regresar con ella, algo que Margarita no deseaba.

Un familiar de la mujer le contó al medio citado que 15 días antes, Jaudin la amenazó diciéndole que “si no es para mí, no es para nadie más. Nosotros le repetimos varias veces que lo denunciara, que eso no era normal, pero ella decía que pobrecito, y mire lo que le hizo, nos la mató”.

Fue la hija mayor de la víctima de feminicidio quien encontró a su mamá sin vida, a la mañana siguiente, en la cama de una de las habitaciones.

Señalado agresor murió

La expareja de Margarita fue hallada un día después, el martes 15 de octubre, en una finca cercana del sitio donde ocurrió el feminicidio. Jaudin se habría quitado la vida.

La familia de Margarita la recuerda como una mujer trabajadora y al pendiente de sus dos hijos.

Desde la Alcaldía y Personería de El Tarra rechazaron el crimen de Margarita Angarita.

