John Poulos rompió el silencio sobre el feminicidio de Valentina Trespalacios: “No recuerdo nada”

John Poulos, señalado por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, se refirió a este caso, por el que está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. En medio de una entrevista al medio Focus Noticias, el ciudadano norteamericano reveló detalles de lo que ocurrió, según él, con la joven.



El ciudadano norteamericano manifestó que esta situación que vive en Colombia lo ayudó “a crecer” y que en Estados Unidos tenía una vida “estable” y “fácil”, con “mucho dinero”. También que todavía está muy “cerca de Dios”.

John Poulos, de 36 años y padre de 3 hijos, aseguró que actualmente no tiene ningún tipo de contacto con su familia: “Antes todo era perfecto, éramos una familia. Después del cáncer de mi hijo, todo cambió. Fue una prueba difícil en una vida, una situación difícil de superar. En 2019 me separé de mi esposa y no volví a verla. Nunca le he pegado a mi esposa, ella decía que era buen esposo y padre”.

Sostuvo que no sabe si su hijo está bien y que no conoce el estado actual de su familia: “Hablo con mis papás, pero no tengo contacto con mis hijos desde hace años. Ella lo ha impedido”.

En ese orden de ideas, expresó que estar preso en la cárcel La Picota fue un “cambio grande en su vida”.

Publicidad

“Hago ejercicio, me despierto temprano. A veces con los otros detenidos leo, también escribo, estoy haciendo un libro. Mi español es pésimo, pero intento hablar con ellos. Ellos son extraditables y la mayoría los mandan a Estados Unidos”, complementó el sujeto.

Sobre Valentina Trespalacios, dijo que la conoció por Tinder, aplicación en la que escribió que buscaba una mujer para llevarla de vacaciones. Además, que hablaron desde abril de 2022 hasta mayo.

Publicidad

“Pasamos 12 horas juntos, fuimos a cenar, al otro día nos encontramos y nos fuimos para Cancún. Yo sí era novio de ella, hablamos todos los días durante 9 meses. Solo tres veces nos vimos, la primera visita, antes de Cancún; la segunda, cuando vine por una semana, y la tercera vez en enero, cuando todo ocurrió. Valentina y yo estábamos conscientes de que no habíamos vivido juntos y no éramos seguros de nuestra relación. Dijimos que íbamos a ver qué pasaba viviendo juntos y tomar una decisión definitiva”, expuso.

John Poulos también hizo referencia a lo que pasó la noche en la que Valentina Trespalacios fue encontrada sin vida: “El día anterior, en un video donde se ve a Valentina bajando del apartamento, se demora 4 minutos, no lleva bolso o chaqueta. Ella bajó para encontrarse con un dealer y comprar droga. Había muchas cámaras, pero en el juicio no mostraron esos videos. Después de cenar el viernes por la noche y haber empezado la fiesta, fumamos hookah y metimos tusi. Ella tenía una botella de tequila, sabíamos que no íbamos a quedarnos en ese apartamento. Nos preparamos para la fiesta, tuvimos sexo y nos fuimos a las dos de la mañana al club. Mientras ella tocaba, estaba sentado detrás de ella, tomamos más drogas”.

“Tengo las pruebas de ese día, fotos en donde todos estábamos consumiendo drogas. Ahí nos damos cuenta de que está mintiendo. No recuerdo nada de esa madrugada, lo último que me acuerdo es que el dueño del bar escondió una cadena de oro que tenía puesto, me dice que tenía que tener cuidado, me toca el pecho y nos ayuda con Valentina a subir al carro. No me acuerdo cómo llegamos. Me desperté con los zapatos puestos, ropa, Valentina estaba acostada a mi lado. Nos despertamos, pedimos de comer una sopa de pollo, llamamos a la amiga Silvana y tuvimos videollamada con el hermano. Después de eso volvimos a empezar la fiesta, ella había comprado 4 bolsas de tusi, consumimos 3, con tequila y hookah. Solo recuerdo que tuvimos sexo y me quedé dormido”, concluyó.