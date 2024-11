La historia del vigilante que acompañó a su hija en su graduación: "El estudio es lo más importante"

En días pasados, la imagen de un orgulloso vigilante acompañando a su hija durante su graduación en un colegio de Buenaventura se robó el corazón de las redes sociales. Más allá de los aplausos, el hombre dijo que el vestuario era lo de menos, pues no podía dejar que su joven estuviera sola en tan importante evento.

Todo ocurrió el 22 de noviembre de 2024, cuando la Institución Etnoeducativa San Antonio celebró sus tradicionales ceremonias de grado. En la caminata de honor, una de las homenajeadas llamó la atención por ir de la mano de su padre, un hombre que, ordenado y regocijante, lucía su uniforme de una empresa de seguridad.

Lea también: Emotiva promesa de amor: abuelo con cáncer juró a su nieta luchar para poder verla graduar

"Todos hablan del amor de madre y se olvidan del gran esfuerzo que hace este padre, trasnocho día a día en su trabajo por darle lo mejor a su hija" y "qué bonitos que se ven, y ella una hija orgullosa de su padre, eso es de aplausos", y "muchas bendiciones", algunos de los comentarios que provocó la viral escena.

Publicidad

Vigilante posa al lado de su hija durante su ceremonia de graduación en institución educativa de Buenaventura. Pacífico Hoy

Noticias Caracol habló con el protagonista de la laureada escena, quien resultó ser el vigilante del colegio donde la joven se graduaba. El satisfecho padre es Washington Valencia, quien confesó a este informativo que su esposa tuvo un accidente y no pudo llegar a la ceremonia.

Publicidad

"Cuando yo vi que ella no podía venir, pues no hubo tiempo de nada y ya estaban entrando al coliseo. Todos iban con su acompañante y la niña sola, entonces yo dije, 'no, me tocó'. No hubo tiempo de pedir permiso", comentó el vigilante.

Por su parte, Keila Yurani Valencia, la graduanda, dijo a Noticias Caracol en vivo que para ella era importante que su padre la acompañara en sus grados, admitiendo que, en realidad, nunca le importó su vestuario.

"Le agradezco mucho que siempre haya estado presente en mi vida y que lo quiero mucho", dijo Keila.

Vigilante es muy querido por la comunidad

Publicidad

Washington Valencia es muy apreciado por profesores y directivos de la institución educativa y de la empresa donde labora. Esto lo confirma Paola Zoraida Angulo, rectora de la I.E. San Antonio, quien resaltó que él siempre está acompañando los procesos del colegio.

Entretanto, Jhon Jairo Alvear, representante de la empresa K77 en Unión Temporal con Securbel, dijo que veían con positividad la acción del guarda de seguridad, puesto que es una muestra del "amor que siente por su profesión de servirle a la comunidad".

Publicidad

"El estudio es lo más importante que hay en la vida. Si usted estudia, tiene muchas oportunidades", recalcó el vigilante.

Noticias Caracol

Lea también: El vigilante bilingüe que aprendió cinco idiomas empíricamente en sus turnos nocturnos