Las 3 pistas de las autoridades sobre desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena: video es clave

Mientras los días pasan la angustia de los familiares y amigos de la joven estudiante de Medicina Tatiana Hernández crecen cada día más. La bogotana de 23 años fue vista por última vez el pasado 13 de abril, sentada a la orilla del mar en la avenida Santander. Desde entonces no hay rastro de ella.

Según ha contado su familia, Tatiana llegó a la capital del departamento de Bolívar en noviembre de 2024 y estaba prestando sus servicios en el Hospital Naval de Cartagena. Antes de desparecer, decidió hacer una caminata por la vía paralela al mar para aminorar las presiones laborales y académicas.

Una de sus familiares,Laura Hernández, compartió un sentido mensaje en redes sociales : "Querida Tatiana: Desde que supimos que no estás en casa, nuestros días han estado llenos de incertidumbre, angustia y esperanza. No sabemos qué pasó, pero sí sabemos cuánto te amamos y cuánto deseamos que estés bien. Tu familia te espera con el corazón abierto. Aquí no hay juicios ni preguntas, solo amor. Lo único que deseamos es saber que estás a salvo. Lo más importante es tu bienestar, y que sepas que siempre tendrás un lugar seguro con todos nosotros".

Tatiana está actualmente cursando su onceavo semestre de Medicina y cuenta con un alto promedio académico. ¿Qué se conoce hasta ahora?

Video clave antes de la desaparición



Un turista que transitaba a bordo de un carro hacia la zona hotelera de Bocagrande captó de manera involuntaria a Tatiana a la orilla del mar, viendo el atardecer. Ella portaba una camisa blanca y un short de jean, y las autoridades encontraron sus pertenencias.

“Se presentó ahí en las orillas de la avenida Santander sobre las 5:30 de la tarde. Me llamó un señor de turismo y me dijo que la vio sentada en las rocas, mirando el atardecer. De ahí no se sabe nada, se encontraron sus pertenencias, pero no la encontramos a ella”, dijo en Noticias Caracol Luci Díaz, mamá de la joven desaparecida.



Lo que la joven le dijo a una amiga

Según su mamá, Tatiana “le dijo a la compañera de estudio que tenía mucho estrés, que estaba un poco asfixiada de temas, que quería salir a respirar, quería caminar un rato y luego volvía a estudiar y a retomar sus actividades”.

Luci dijo que Tatiana vivía directamente en el Hospital Naval porque estaba haciendo sus prácticas de internado. "Ella está en el semestre número 11 de medicina, a un semestre de culminar la carrera. Este internado que hacen en diferentes ciudades se lo otorgan a los estudiantes, de acuerdo con sus notas, a su promedio, el desempeño que tienen en su estudio y ella lo logró en Cartagena porque tenía excelentes notas”, afirmó.

"Fue abordada por dos hombres": mamá de Tatiana Hernández

Luci, en la más reciente entrevista con Noticias Caracol, dio nuevos detalles sobre cómo su hija pudo haberse extraviado. La mujer dijo que Tatiana, antes de perderse, fue abordada por dos hombres y estos se la llevaron.

“El día de hoy hemos obtenido una luz que parece que nos está llevando al camino para encontrarla. Tatiana fue abordada por dos hombres cuando se encontraba sentada en la piedra que se ve en el video. Se le llevaron cruzando la avenida Santander para ingresar por el espolón que da hacia el baluarte que está en lo alto, diagonal al parque La Marina”, indicó.

Agregó que “ahora se está pidiendo ayuda a la Alcaldía de Cartagena para validar información de cámaras en este sector”. Esta información, según Luci Díaz, “la recibimos por una persona que trabaja cerca al sector donde vieron a Tatiana y la persona que nos dio la información indicó que él la visualizó por 40 minutos, cuando fue abordada por dos hombres, pero ella voluntariamente se levantó del lugar y cruzó la calle con ellos”.

Por el momento la búsqueda continúa. Bomberos, el Gaula de la Policía, auxiliares de turismo, familiares y amigos de Tatiana investigan si la joven entró al mar o se extravió en tierra. “Preguntamos porque aquí hay varias cámaras de tránsito, pero nos refieren que estas cámaras no sirven desde hace bastante tiempo. Entonces, lo ideal poder hacer seguimiento con las cámaras, pero no sirven”, dijo Luci.

Si usted tiene información sobre la desaparición de Tatiana Hernández, puede comunicarse con el número 3002084844.

