El recorrido y la conversación que tuvo Tatiana Hernández antes de desaparecer en Cartagena

Angustia e incertidumbre golpean a la familia y amigos de una joven mujer médica de Bogotá, identificada como Tatiana Hernández, quien desapareció en la ciudad de Cartagena. A pesar de la intensa búsqueda y un video que la ubica en la orilla del mar, hasta ahora no hay rastro de ella. (Lea también: El rastro de la estudiante de Medicina bogotana que desapareció misteriosamente en Cartagena)

Dicho video en donde aparece Tatiana fue grabado por un turista que transitaba a bordo de un carro hacia la zona hotelera de Bocagrande. El ciudadano captó involuntariamente la imagen de la joven bogotana, justo antes de desaparecer el pasado domingo 13 de abril.

“Se presentó ahí en las orillas de la avenida Santander sobre las 5:30 de la tarde. Me llamó un señor de turismo y me dijo que la vio sentada en las rocas, mirando el atardecer. De ahí no se sabe nada, se encontraron sus pertenencias, pero no la encontramos a ella”, dijo en Noticias Caracol Luci Díaz, mamá de la joven desaparecida.

La médica, que estaba prestando sus servicios en el Hospital Naval de Cartagena, había decidido hacer una caminata por la vía paralela al mar para aminorar las presiones laborales y académicas.

Tatiana Hernández habló con una amiga antes de desaparecer

Según su mamá, ella “le dijo a la compañera de estudio que tenía mucho estrés, que estaba un poco asfixiada de temas, que quería salir a respirar, quería caminar un rato y luego volvía a estudiar y a retomar sus actividades”.

La búsqueda de Tatiana Alejandra Hernández se ha intensificado con el paso de las horas. Salvavidas, rescatistas, buzos y pescadores artesanales monitorean los balnearios y los empedrados de contención.

“Empezamos la búsqueda desde este sector (donde fue vista por última vez Tatiana) y también por los bordes de la playa”, mencionó Juan Diego Martínez, compañero de trabajo de la mujer desaparecida.

Por tierra, bomberos, el Gaula de la Policía, auxiliares de turismo, familiares y amigos de Tatiana investigan si la joven entró al mar o se extravió en tierra. “Preguntamos porque aquí hay varias cámaras de tránsito, pero nos refieren que estas cámaras no sirven desde hace bastante tiempo. Entonces, lo ideal poder hacer seguimiento con las cámaras, pero no sirven”.

Si usted tiene información sobre la desaparición de Tatiana Hernández, puede comunicarse con el número 3002084844.

Tatiana Alejandra Hernández, estudiante de Medicina desaparecida en Cartagena. Cortesía

¿Cómo reportar personas desaparecidas?

En Colombia, puede reportar la desaparición de una persona de inmediato, sin necesidad de esperar 24 horas. Aquí están los pasos clave:



Denuncia ante la Policía Nacional: puede acudir a cualquier estación de Policía o llamar al 123 para reportar la desaparición.

Fiscalía General de la Nación: presente la denuncia en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) o en la sede de la Fiscalía más cercana.

Registro Nacional de Desaparecidos: el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses administra el Registro Nacional de Desaparecidos, donde puede consultar casos y aportar información.

Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU): solicite la activación del MBU en la Fiscalía para agilizar la búsqueda.

Difusión en redes y medios: comparta información en redes sociales y contacte a medios de comunicación para ampliar la búsqueda.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias