"Deseamos que estés bien": la emotiva carta familiar a Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena

Con esperanza de encontrarla con vida, la familia de Tatiana Hernández, una joven estudiante de medicina que cursa sus prácticas en el Hospital Naval de Cartagena , sigue moviendo mar y tierra para dar con su paradero luego de que el pasado domingo 15 de abril la mujer saliera de su residencia y nunca regresara. Hernández tiene 23 años y fue vista por última vez vistiendo un short blanco con una blusa de hojas blancas y doradas.

Aunque se desconoce su paradero, la progenitora de Hernández habló con Noticias Caracol y dio a conocer que, al parecer, Hernández desapareció luego de haber sido abordada por dos hombres, quienes hablaron con ella por última vez según el registro de varias cámaras de seguridad. "El día de hoy hemos obtenido una luz que parece que nos está llevando al camino para encontrarla. Tatiana fue abordada por dos hombres cuando se encontraba sentada en la piedra que se ve en el video. Se le llevaron cruzando la avenida Santander para ingresar por el espolón que da hacia el baluarte que está en lo alto, diagonal al parque La Marina", dijo Lucy Díaz, la mamá de la desaparecida.

La búsqueda para encontrar a la estudiante no se ha detenido. El padre de la desaparecida afirma que, incluso, actualmente hay cinco escuadrones distribuidos por toda Cartagena que la buscan sin cesar, preguntándoles a los habitantes de diferentes barrios e incluso incluyendo equipos de buceo entre los equipos de búsqueda para revisar en zonas marítimas y costeras de la urbe.

Tatiana Alejandra Hernández, estudiante de Medicina desaparecida en Cartagena. Cortesía

Mientras las autoridades intentan encontrar a lamujer desaparecida, quien llevaba viviendo en Cartagena desde noviembre de 2024 , los familiares siguen sufriendo su ausencia y divulgando algunos mensajes para que Hernández regrese a su hogar lo antes posible. Una de las parientes que más ha hablado sobre el tema desde sus redes sociales es Laura Hernández, quien sería prima de la estudiante desaparecida.

En medio del dolor y los esfuerzos para poder encontrarla con vida, la pariente escribió una emotiva carta dirigida a Tatiana. En ella, y en representación de todos los familiares que esperan encontrarla sana y salva, Laura Hernández escribió el siguiente mensaje:

"Querida Tatiana: Desde que supimos que no estás en casa, nuestros días han estado llenos de incertidumbre, angustia y esperanza. No sabemos qué pasó, pero sí sabemos cuánto te amamos y cuánto deseamos que estés bien. Tu familia te espera con el corazón abierto. Aquí no hay juicios ni preguntas, solo amor. Lo único que deseamos es saber que estás a salvo. Lo más importante es tu bienestar, y que sepas que siempre tendrás un lugar seguro con todos nosotros".

Adicionalmente, en la carta los parientes le dicen a Tatiana que "queremos que sepas que estamos aquí, buscándote, esperándote, amándote. No estás sola. Y a quienes puedan ayudarnos: si alguien ha visto a Tatiana Alejandra Hernández Díaz o tiene cualquier información, por favor comuníquese al 300 2084844. Cada dato, por pequeño que parezca, puede ser valioso. Pedimos de corazón que este mensaje llegue lejos. Que quienes lo vean lo compartan, porque cada voz cuenta en esta búsqueda".

Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena - Noticias Caracol

Desaparición de Tatiana Hernández: ¿qué fue lo último que habló con su familia?

La madre de Tatiana Hernández aseguró a este medio, en entrevista exclusiva, que "lo último que yo hablé con ella fue que estaba muy cansada por haber dormido pocas horas en los días anteriores, pero que se sintiera triste nunca me lo expresó, solamente la noté muy cansada".

También se sabe que Tatiana desde noviembre de 2024 vivía en la ciudad de Cartagena, según su mamá, “en el Hospital Naval porque estaba haciendo sus prácticas de internado". Hernández está actualmente cursando su onceavo semestre de Medicina y cuenta con un alto promedio académico. De hecho, tal como informó su madre, el internado que se encuentra cursando lo pudo hacer en Cartagena gracias a las "excelentes notas" que presentaba.



Tatiana Hernández habló con una amiga antes de desaparecer

Tatiana Alejandra Hernández le comentó a una compañera de estudio, según su madre, que se sentía muy estresada y abrumada por sus responsabilidades, por lo que quería salir a caminar y despejarse antes de retomar sus actividades.

Desde su desaparición, la búsqueda se ha intensificado. Equipos de salvavidas, rescatistas, buzos y pescadores exploran tanto la playa como las zonas rocosas. Juan Diego Martínez, colega de Tatiana, indicó que comenzaron la búsqueda en el lugar donde fue vista por última vez y continúan por los alrededores.

“Empezamos la búsqueda desde este sector (donde fue vista por última vez Tatiana) y también por los bordes de la playa ”, mencionó el compañero de trabajo de la mujer desaparecida.

También hay operativos por tierra en los que participan bomberos, el Gaula de la Policía, familiares y amigos, quienes intentan determinar si entró al mar o se perdió en tierra firme. Lamentablemente, las cámaras de tránsito del área no funcionan, lo que complica el seguimiento.

Si alguien tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 3002084844.

Tatiana Alejandra Hernández Caracol

¿Cómo reportar personas desaparecidas en Colombia

