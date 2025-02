Lo que se sabe del hincha de Deportivo Cali asesinado en Ibagué: habla hombre que habría disparado

En la madrugada del lunes 10 de febrero de 2024, un enfrentamiento entre hinchas del Deportivo Cali y un grupo de persona en Ibagué dejó como resultado a un joven barrista fallecido.

El hombre que murió fue identificado como Yojan Javier Guevara Portilla, de 23 años, oriundo de la ciudad de Cali.

Tras el hecho, se conocieron nuevos detalles sobre cómo ocurrieron los sucesos que dejaron a esta persona fallecida. Un hombre aseguró que tuvo que sacar un arma de fuego y disparar porque, según él, su vida y la de su familia estaba en riesgo.

De acuerdo con el ciudadano, un grupo de al menos 150 barristas del Deportivo Cali llegaron a ocasionar disturbios en la madrugada del lunes y él, junto a otros vecinos, se tuvieron que defender.

🚨 #ExtraParaElPueblo | En la variante Ibagué - Bogotá, en el sector B/ Uribe, se registraron disturbios protagonizados por hinchas del Deportivo Cali. Lamentablemente, una persona resultó herida y un hincha del equipo falleció en el incidente.



En Desarrollo pic.twitter.com/8FJOIotkCt — La Voz del Pueblo 920 AM Ibagué (@vozdelpueblo920) February 10, 2025

En diálogo con la emisora Caracol Radio, Michael Javier Martínez Díaz dijo que él accionó el arma de fuego que habría causado la muerte del hincha del Cali y habría dejado a otra persona herida. Según Martínez, a su familia la atacaron con piedras, machetes y otro tipo de armas, sobre la 1:00 de la madrugada.

Según el señalado homicida, él se encontraba durmiendo, cuando escuchó ruidos, se levantó, salió y notó que estaba rodeado de barristas del Deportivo Cali: “La perra latió, las niñas duermen de frente de una venta grande de vidrio espejo. Cuando corro la cortina y miro, ya eso estaba lleno de manes. Ellos entraron por la malla y, como eso no tiene seguridad, cuando entraron a mi casa, ya habían entrado a la del vecino, a la panadería y la de otra señora que fue a la que le quemaron la moto”.

"Quedamos dentro de la casa peleando con ellos"

Incluso, el hombre mencionó que los barristas del Cali, además de haber quemado una motocicleta, trataron de incendiar un carro que le pertenece a él. Sostuvo que en ese momento sintió su vida y la de su familia en peligro, por lo que tomó la decisión de disparar. “Mi carro lo prendieron, pero mi hermano logró apagarlo 2 veces con el extintor de la fábrica. Luego salieron los trabajadores con varillas y machetes. Quedamos dentro de la casa peleando con ellos”, dijo Martínez.

En medio del desorden, Martínez indicó que “las niñas estaban en un griterío, mi mujer está embarazada, yo no soy hincha de nada, no tengo tatuajes, no consumo. Yo soy es un hombre trabajador, creé mi empresa y es lo único que hago. Cuando vi que estaban prendiendo el carro, ahí yo reaccioné, yo no vi a qué le disparé”.

Agregó que “ellos dijeron ‘tire el arma y no lo matamos’, por eso la tiré. Se fueron y luego regresaron. Nos dijeron ‘salga, lo matamos y nos vamos’”.

Para controlar la situación, unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), de la Policía Nacional, tuvieron que hacer presencia en el lugar y despejar a los barristas que alteraron la tranquilidad.

