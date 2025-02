Andrés Felipe Góngora, un joven chef de 28 años y padre de familia, falleció en abril de 2022 debido a la caída de un árbol en el Parque Centenario de Ibagué, Tolima. El accidente ocurrió mientras caminaba con su esposa, quien estaba embarazada de nueve meses, y su hijo de siete años. Séptimo Día conoció el caso.

Así fue el accidente

El día de los hechos, la familia había salido a pasear por recomendación del ginecólogo de la mujer, para facilitar el proceso de parto. Andrés Felipe, su esposa Natalia González y su hijo Juan Felipe aprovecharon el día para caminar en el parque, sin imaginarse que un trágico accidente cambiaría sus vidas para siempre.

(Lea también: Niño de 2 años quedó ciego y con daños neuronales tras caer de sendero peatonal dañado)

“Lo único que recuerdo es que a lo lejos escuché '¡Cuidado!' y como que algo se rompía. Es lo único que recuerdo, no recuerdo nada más. Otro lapso que tengo es despertarme y estamos en el piso acostados, y yo tengo agarrado a mi esposo y le digo: ‘Feli, Feli, amor’, pero él no da respuesta”, recordó Natalia González.

Publicidad

En ese momento, un árbol cayó sobre la pareja que caminaba por el parque. Andrés Felipe recibió el impacto en la cabeza y la clavícula, lo que le causó múltiples fracturas en el cráneo y heridas graves que resultaron fatales.

Aunque ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Tolima, Andrés falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Publicidad

“Al día siguiente, apenas me levanté, entró la psicóloga y me dio la noticia de que Felipe había fallecido la noche anterior. Me explicó lo que había pasado: su cabeza se había fracturado en muchos pedazos”, dijo Natalia, quien en ese entonces tenía casi los nueve meses de embarazo.

Andrés Felipe Góngora, de 28 años, falleció luego de que un árbol se cayera encima impactándole la cabeza. Séptimo Día / Cortesía: El Irreverente Ibagué

Según testigos y familiares, no había señalización que advirtiera del peligro en la zona donde ocurrió el accidente.

Entre lágrimas, Natalia afirmó que “es difícil asimilarlo y seguir adelante”. Ella quedó con graves heridas y el dolor de la pérdida de su gran amor. Esa misma noche, nació su hijo Joaquín, mientras Andrés Felipe, el padre del menor, agonizaba.

(Lea también: Agresión a una joven quedó en video y, aunque la señalada homicida se entregó, no fue capturada´)

Publicidad

“Si tú llegas a un sitio y ves cintas que dicen 'no pase' o 'peligro', no hubiéramos entrado. Este accidente se llevó a mi esposo, pero pudo haberse llevado a mi hijo menor, a mi bebé, a mí. Si hubiera una señalización, se había podido prevenir”, aseguró la esposa de la víctima.

¿De quién es la responsabilidad?

Los familiares de la víctima señalan a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) como responsable, ya que fue la entidad que contrató el mantenimiento del parque y, en consecuencia, debía supervisar el cumplimiento de dicho contrato.

Publicidad

Según Natalia, el árbol estaba siendo intervenido en su base debido a problemas en el concreto que rodeaba sus raíces, lo que lo hacía más vulnerable al colapso.

Natalia González espera que se haga justicia por la muerte de su esposo Séptimo Día

“Cortolima no entregó un estudio serio al contratista, en el cual tenía que determinar que, debido al aumento del grosor del árbol, este iba incorporando parte de la placa de concreto dentro del tronco, debilitando la placa, y, por el tamaño del árbol, terminó cayendo por donde transitaba la familia”, señaló Efraín Sea Trujillo, abogado de los familiares de la víctima.

(Lea también: Presunto feminicida fue a la Policía a confesar el crimen de su pareja, pero quedó libre: ¿por qué?)

Séptimo Día entrevistó a Olga Lucía Alfonso, directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, quien afirmó que la responsabilidad directa de cerrar el área recaía en el contratista.

Publicidad

Asimismo, el programa intentó contactar al secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Harold Wilches Machado, para conocer su versión de los hechos, pero no se obtuvo respuesta.

"Que haya una reparación económica que, aunque no nos devolverá a Felipe, nos permita asegurar el futuro de nuestros hijos", concluyó Natalia, quien espera que se haga justicia por la muerte de su esposo para que nadie más tenga que pasar por lo que ella vivió.

Publicidad