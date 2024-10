Mamá de Sofía Delgado pide justicia: "Que todo el peso de la ley caiga sobre ellos"

Lady Zúñiga, madre de Sofía Delgado, menor que estuvo desaparecida desde el 29 de septiembre de 2024 y fue encontrada muerta en el Valle del Cauca, pidió que todo el peso de la ley caiga sobre los asesinos de la menor. "Uno nunca piensa que le va a pasar esto", comentó entre lágrimas.

En sus primeras declaraciones, tras conocerse la muerte de Sofía Delgado, Lady Zúñiga no pudo contener la tristeza ante la noticia.

"Estamos rodeados de gente mala, de gente con máscara, que no tienen amor en el corazón, no tienen a Dios en el corazón y siempre piensan hacer lo malo. Uno nunca piensa que le va a pasar esto, nunca en la vida me llegué a imaginar esto", comentó la mujer.

Por la muerte de la niña, unos vecinos de la familia, quienes son esposos, fueron capturados. El sujeto involucrado cuenta con antecedentes de abuso sexual contra otra menor y días antes de la desaparición de Sofía Delgado había, aparentemente, tratado de raptar a otra niña.

"En nombre de mi hija Sofía, seguiré el legado, para que lo que estamos viviendo como familia no le toque a más familias ni a más niños inocentes... Le pido a Dios que esté haciendo justicia sobre las personas que están capturadas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", señaló Lady Zúñiga.

#Valle | Mamá de Sofía Delgado se pronuncia tras el hallazgo del cuerpo de la pequeña. En medio de lágrimas señala que “mi niña solo iba por un champú. Estamos rodeados de gente mala, de gente con máscaras que no tienen a Dios en el corazón”.



¿Quiénes fueron capturados por el crimen de Sofía Delgado?

El 29 de septiembre de 2024, Sofía Delgado Zúñiga de 12 años, salió de la casa de sus abuelos en Candelaria, Valle del Cauca, para comprar un champú para bañar a su perrita, Molly. Desde ese momento, el rastro de la joven se perdió.

Pasaron 19 días de zozobra para la familia y las autoridades, quienes no frenaron sus intentos por encontrarlas con vida. Durante este periodo de tiempo, comenzó a circular un video en el cual se mostraba a la menor caminando con una blusa morada y una pantaloneta blanca al frente del parque La Victoria en Villagorgona.

El 16 de octubre los padres de la menor le dijeron a Noticias Caracol en vivo que la desaparición de la menor los tenía tremendamente afectados, sin embargo, tenían la esperanza de encontrarla con vida.

"Ya son 18 días de zozobra, de no poder dormir, de tratar de gritar, de salir corriendo, pero le pido a Dios que me dé mucha fuerza y voy a seguir adelante, porque mi hija va a aparecer", había expresado Lady, la mamá de Sofía.

Esta ilusión acabó apagándose el 17 de octubre de 2024, tras conocerse que la menor había sido enterrada en un cañaduzal cerca a Candelaria.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, confirmó que los capturados serían las personas del comercio donde Sofía iba a comprar el champú. "Fue precisamente en ese sitio donde se generó esta terrible muerte. Estamos aterrorizados y compungidos en el corazón por esto que está pasando, primero con la niña, con su familia, con su mamá", destacó.

