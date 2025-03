Marchas de día cívico: ¿Es legal no recibir salario del día por manifestarse en horario laboral?

Este martes 18 de marzo se decretó día cívico en Colombia , pues durante el día se espera que una importante parte de los colombianos salgan a las calles en apoyo a las reformas que adelanta el Gobierno Nacional y que, al parecer, están en riesgo de no ser aprobadas en el Congreso de la República.

Se sabe que, por orden presidencial al decretar el día cívico, todas las entidades adscritas a la rama ejecutiva del Estado no prestarán sus servicios, además de que algunas agremiaciones y entidades externas han optado por acogerse a esta medida para acompañar las movilizaciones que se llevan a cabo en más de 30 ciudades y municipios de Colombia.

Sin embargo, la pregunta que invade a muchos trabajadores que decidieron salir a las calles radica en saber si esta decisión podría afectar sus ingresos salariales al no asistir al trabajo, tal como lo advirtió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al hablar sobre los profesores de colegios públicos que decidan salir a manifestarse durante su horario laboral.

"Es muy importante garantizar que quienes quieran salir a manifestarse puedan hacerlo con tranquilidad, sin que se vean afectados sus derechos. (...) Aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber de trabajar con los niños, niñas y adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en su pago", dijo el alcalde en la mañana del pasado lunes 17 de marzo.

Decreto de día cívico para este 18 de marzo de 2025 Presidencia de la República

¿A manifestantes durante el día cívico podrían descontarles un día de salario?

Al respecto, y para aclarar la duda sobre la posibilidad de que quienes marchen durante el día cívico en su jornada laboral no reciban un día de su salario, Noticias Caracol habló con Nicolás Rico, profesor experto en derecho laboral y docente de la Universidad de los Andes, quien aclaró si esta medida era posible.

Según el experto, si bien el día cívico obliga a las entidades de la rama ejecutivo a detener sus labores, las alcaldías y demás instituciones externas a esta pueden decidir si acogerse o no a dicha medida, por lo que, en caso de que las empresas opten por no someterse al decreto presidencial, pueden tomar las respectivas medidas disciplinarias frente a los trabajadores que no asistan a su puesto, entre las que se puede incluir el descuento salarial del día. Tal es el caso, por ejemplo, de los profesores del Distrito.

"Particularmente él (el trabajador) está supeditado a unas relaciones contractuales que él tiene y todo derecho fundamental, como la propuesta, tiene límites. Aquí uno de los límites es que la educación también está puesta como un derecho fundamental. En principio no se les pagaría y ya quedaría a disposición de cada entidad, cada territorio, empresa privada, si quisiera o no ejercer su potestad disciplinaria frente al trabajador dependiendo de las consecuencias que haya llegado el no ir a trabajar, pero en principio no estarían obligados a pagar", dijo el profesor consultado.