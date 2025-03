Masacre familia Lora en Aguachica: mamá del pastor narró cómo se salvó de ser asesinada ese día

El caso del pastor Marlon Lora y su familia en Aguachica, Cesar, continúa sacudiendo a Colombia por todas las hipótesis que han girado en torno a este terrible hecho. Lo último que se conoció fue el relato de la mamá del religioso, quien relató que se salvó de también ser asesinada el día de los hechos, pues el día de la tragedia decidió no asistir al restaurante donde un sicario terminó con la vida del pastor, su esposa y sus dos hijos.

En aquel fatídico 29 de diciembre de 2024, el pastor Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos Ángela y Santiago Lora salieron de un culto en la iglesia Príncipe de Paz, la cual ellos dirigían, se reunieron a comer en el restaurante El Establo, cuando un sicario entró y terminó con la vida de los cuatro.

Lo que las autoridades han logrado investigar es que el sicario de la familia Lora tenía la orden no de masacrar a los religiosos, sino de matar a Zaida Andrea Sánchez, alias La Diabla, una peligrosa narcotraficante que, el día de lo ocurrido, se encontraba en Aguachica en el velorio de su esposo Alexander Gonzáles Pérez, alias El Diablo, otro peligroso narco que fue asesinado en el departamento de Magdalena.

A 'El Calvo', según las investigaciones, lo mandó a asesinar otro narcotraficante de Barranquilla por un dinero de rentas ilegales que se perdió y él no tenía cómo responder. Además, el narco barranquillero también dio la orden de asesinar a alias La Diabla.

El día de lo ocurrido, Zaida Andrea Sánchez y Ángela Lora, hija del pastor Lora, vestían con una camisa blanca y un pantalón negro , las dos ingresaron al restaurante y se sentaron en mesas continuas. La orden que tenían los sicarios era, además de matar a ‘La Diabla’, asesinar a las personas que estuviesen acompañando a la mujer.

Sin embargo, cuando entró al restaurante vio a Ángela Lora, quien tenía una descripción física parecida a la de Zaida Andrea Sánchez, por lo que este sujeto se habría equivocado y mató a la joven religiosa y su familia. La principal hipótesis de las autoridades es que todo se trató de una confusión.

Tras cometer los asesinatos, los sicarios escaparon del lugar de los hechos y minutos después regresaron para verificar a quién mataron, por lo que ahí se fijaron que habían masacrado a las personas equivocadas.

¿Qué dijo la mamá del pastor Marlon Lora?

Ángela Barrera, mamá del pastor Marlon Lora, habló con el medio digital Pulzo y confirmó que los asesinos de su familia “iban era por la tal Diabla que estaba almorzando con la familia. Eran cuatro integrantes. Llegó mi hijo (al restaurante) y también eran cuatro. Entonces, había un señor ahí que se parecía en lo calvo a mi hijo. Dos hombres y dos mujeres había ahí. Ellos (los sicarios) se equivocaron”.

Se había especulado con que el pastor Marlon Lora tenía relación con el esposo de alias La Diabla y que por eso lo habían mandado a matar a él y a su familia. Sin embargo, esta versión fue descartada por las autoridades, pues no se encontró ningún tipo de relación entre el religioso y el narcotraficante.

La mamá del pastor sostuvo que “nunca conocimos a ese señor (alias El Calvo), nunca fue a la iglesia. Qué pena escuchar a mucha gente supuestamente preparada, unos amarillistas que dañaron el nombre de mi familia y de mi hijo. Él no estaba vinculado con nada de narcotráfico”.

Finalmente, la mamá del pastor Marlon Lora habló sobre cómo se salvó de también ser asesinada junto a su familia: “Ese día salimos de culto y yo decidí no ir a almorzar con ellos porque no me sentía del todo bien de salud, por lo que fui a mi casa a descansar y lamentablemente pasó lo que ya sabemos”.

Por este caso fueron capturados cuatro hombres (José Leal Rodríguez, quien sería el autor material del hecho; Jorge Luis Valderrama, hombre que habría conducido la motocicleta donde escapó Leal Rodríguez; Jairo Andrés miranda, conocido con el alias de El Logístico y que le habría seguido la pista a La Diabla días antes, y Leonardo Barraza castillo, la persona que al parecer traía la orden desde Barranquilla. Ninguno de los implicados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación).

