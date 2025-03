¿Confusión? Así vestían la hija del pastor Lora y alias La Diabla el día de masacre en Aguachica

Nuevos datos sobre la masacre del pastor Marlon Lora y su familia se conocieron este martes 4 de marzo, en medio de la audiencia de imputación de cargos contra los cuatro hombres detenidos por este hecho. Entre los detalles se conoció cómo Ángela Lora, hija del pastor Marlon Lora, estaba vestida el día de los hechos y cómo la habrían confundido con alias La Diabla, que era el objetivo de los asesinos.

Las investigaciones de las autoridades revelaron lo que hasta ahora es la hipótesis que ha tomado más fuerza y es que el crimen de la familia Lora fue una equivocación por parte de los sicarios y que el objetivo de los asesinos era Zaida Andrea Sánchez, alias La Diabla, una peligrosa narcotraficante, la cual, al parecer, fue mandada a asesinar por otro narco.

Los nombres de los capturados por masacre de familia Lora

Estos detenidos son: el sicario, el conductor de la motocicleta, un sujeto conocido en el mundo criminal como alias El Logístico y otro hombre, proveniente de Barranquilla, con la orden de cometer el asesinato de ‘La Diabla’. Los nombres de los detenidos son: José leal Rodríguez (sicario), Jorge Luis Valderrama ( conductor), Jairo Andrés miranda ( logístico) y Leonardo Barraza castillo (marcador).

Noticias Caracol conoció que, según las investigaciones, alias La Diabla era el blanco de los sicarios, ya que el 29 de diciembre, día que mataron a la familia Lora, la narcotraficante se encontraba en el velorio de su esposo, Alexander González Pérez, alias El Calvo, cuyo cadáver estaba en la funeraria Los Olivos, ubicada en Aguachica. Gonzáles Pérez fue asesinado el 27 de diciembre en Banco, Magdalena.

Aunque primeras versiones indicaron que ‘La Diabla’ mandó a matar a su propio esposo para quedarse con sus negocios ilícitos, la razón por la que mataron a alias El Calvo, según las labores de inteligencia, habría sido por la pérdida de un dinero proveniente de un cargamento de droga que se había perdido. González Pérez no tenía cómo responder por esos dineros ilícitos, así que un poderoso narcotraficante barranquillero decidió asesinarlo a él y a alias La Diabla.

Dos días antes de la masacre de la familia, los cuatro señalados delincuentes capturados se habrían reunido para planear el asesinato de ‘La Diabla’. Ese día habrían obtenido dos motocicletas y las armas para cometer el crimen. El vehículo y el armamento habría sido facilitado por ‘El Logístico’. El 28 de diciembre, un día antes del crimen de la familia, los señalados criminales le habrían empezado a hacer inteligencia a La Diabla. Ese día comenzó el velorio de alias El Calvo y su esposa estaba presente en la funeraria. Un sujeto proveniente de Barranquilla, que el 27 de febrero fue capturado por las autoridades, llegó el 29 de diciembre con la orden de asesinar a alias La Diabla. Al parecer, este hombre se reunió con el conductor de la motocicleta previo al hecho. El motociclista tiene antecedentes por homicidio.

Así identificaron al señalado sicario de familia Lora

Las autoridades, gracias a las cámaras de seguridad de la zona, pudieron identificar a José leal Rodríguez como el señalado sicario de la familia Lora y quien tenía la orden de asesinar a Zaida Andrea Sánchez, alias La Diabla. El hombre que aparece en las imágenes con un tapabocas abajo de la barbilla sería el hoy capturado.

Alias La Diabla y la hija del pastor estaban vestidas igual

El día del asesinato del pastor y su familia, los criminales llevaron a cabo una reunión para dar las instrucciones para asesinar a ‘La Diabla’. Alias El Logístico fue el encargado de perseguir a ‘La Diabla’ y no quitarle la mirada de encima. Zaida Andrea Sánchez se encontraba en la funeraria, luego se subió a una camioneta blindada con rumbo al restaurante. Alias El Logístico también habría estado presente en la funeraria haciéndole inteligencia a ‘La Diabla’. Cuando ‘La Diabla’ se fue hacia el restaurante, alias El Logístico comenzó a perseguirla, dio las instrucciones de cómo ella estaba vestida y les informó a los sicarios que llevaba 'La Diabla' llevaba un pantalón negro y una camisa blanca. Al parecer, el sujeto que accionó el arma y el conductor de la motocicleta no sabían exactamente quién era la mujer a la que tenían que matar. La orden del peligroso narcotraficante barranquillero era asesinar a alias La Diabla y a las personas que estuvieran con ella. La mujer andaba con guardaespaldas y podría estar armado, por lo que los asesinos tenían que eliminarlo también.

Alias El Logístico les dijo a los sicarios que Zaida Andrea se encontraba en una mesa acompañada por un grupo de personas. Cuando el sujeto que disparó entró al restaurante, se topó con la hija del pastor Marlon Lora, quien, al parecer, tenía una descripción parecida a la de alias La Diabla, así que el asesino comenzó con la masacre, asesinando a todos los que estaban en la mesa, tal como era la orden. La descripción que tenían los sicarios de alias La Diabla era que tenía un pantalón negro y una camisa blanca y que, además, era una mujer bonita. Cuando el sicario entró al sitio, lo primero con lo que se topó fue con la mesa de la familia Lora y habría confundido a ‘La Diabla’ con Ángela Lora, quien también, el día de la masacre, tenía puesto un pantalón negro y una camisa blanca.

La Diabla vio cómo mataban a la familia Lora, salió a correr y el sicario la identificó

Los investigadores del caso le señalaron a Noticias Caracol que alias La Diabla presenció cómo el sicario que entró al restaurante asesinaba al pastor Lora y a su familia, por lo que comenzó a correr. En ese momento, el asesino habría logrado identificar a Zaida Andrea Sánchez y, supuestamente, comenzó a dispararle, pero ella consiguió huir. El sicario se subió a la motocicleta con su cómplice y ambos huyeron del lugar de los hechos. Alias La Diabla, segundos después, regresó al sitio, se subió a su camioneta blindada y escapó del lugar.

Los investigadores señalaron que los delincuentes, presuntamente, volvieron hasta el restaurante para verificar a quién habían matado y ahí se dieron cuenta del error, pues mataron a la familia Lora y no a La Diabla y sus acompañantes. Después, los sicarios, al parecer, se dirigieron hasta la funeraria en donde previamente estuvo Zaida Andrea Sánchez, pero ella ya había escapado. Por otra parte, las autoridades, gracias a 2 millones de registros de llamadas y 900 horas de videos lograron identificar al señalado sicario, el conductor de la moto y a alias El Logístico. El 27 de febrero les dieron captura.

Relación entre el pastor Marlon Lora y alias El Calvo

Por último, se había especulado que alias El Calvo tenía vínculos con el pastor Marlon Lora y que por esa razón los sicarios lo mataron a él y a su familia. Sin embargo, las investigaciones de las autoridades pudieron establecer que el religioso no tendría ningún tipo de relación con alias El Calvo. Las autoridades especificaron que entre alias El Calvo y el pastor Lora no hay registro de llamadas ni de contacto. Finalmente, los investigadores señalaron que el religioso solo contaba con el lote en donde está ubicada su iglesia y que la hija del pastor tenía a su nombre una motocicleta. El pastor no era un hombre adinerado y, según las autoridades, se ganaba la vida trabajando en arreglos a viviendas.

