Militar es condenado a 33 años de cárcel por asesinato de un menor en San Antero, Córdoba

El pasado 7 de noviembre de 2020, un menor de edad, identificado como Jefferson Carrascal Correa, fue cruelmente asesinado en el municipio de San Antero, departamento de Córdoba. Un militar que se desempeñaba como infante de marina fue el responsable de este delito y, tras cuatro años de luchas de la familia del joven por buscar justicia, el asesino fue sentenciado a más de 33 años de prisión.

El pasado 27 de febrero de 2025, el Juzgado 01 Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, condenó al uniformado John Freddy Londoño Barreto por el delito de homicidio agravado en calidad de autor, imponiéndole una pena privativa de la libertad por 33 años y 4 meses de prisión por este crimen de Estado.

(Lea también: El general Olveiro Pérez, involucrado en escándalo, será nuevo inspector general del Ejército)

Así infante de marina asesinó a Jefferson Carrascal

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Jefferson iba a bordo de una motocicleta como parrillero cuando el infante de marina John Freddy Londoño Barreto, quien iba en otra motocicleta, le disparó por la espalda y lo asesinó.

Publicidad

El día de los hechos, el militar, según las investigaciones, se encontraba en estado de embriaguez. Además, el juzgado especificó que la víctima estaba en estado de indefensión cuando la asesinaron.

“El Estado colombiano no puede permitir que esta clase de conductas, que afectan a niños, niñas y adolescente, se repitan y más aún cuando estas acciones van dirigidas a cegar la vida de una persona joven, con proyectos, con ilusiones, con metas en la vida. El Estado no puede permitir que una persona que cuya labor y formación sea la del respeto por los derechos y garantías de la sociedad utilice ese conocimiento para cercenar la vida de personas inocentes. El Estado no puede permitir que muchas familias sigan sufriendo por esta clase de hechos de intolerancia y mucho menos el Estado no puede permitir que los familiares de Jefferson Andrés Carrascal Correa tengan derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación por estos hechos que enluta no solo a la familia Carrascal Correa sino a toda una comunidad que exige justicia”, indicó el juzgado.

Jefferson Correa fue asesinado en estado de indefensión - Foto: Colectivo Justicia Racial

Publicidad

El director del colectivo Justicia Racial, entidad que representó a la familia de Jefferson, celebró que se hizo justicia en este caso. “Lo logramos, acaban de condenar a 33 años de prisión al infante de marina John Freddy Barreto por el homicidio de Jefferson Carrascal, un menor de 17 años, en el año 2020. Fueron cuatro años de lucha jurídica y duelo comunitario”, dijo el abogado Alí Bantú Ashanti.

El director agregó que, “el fallo es una respuesta necesaria y también es el reflejo de un problema mayor: la violencia estructural y el abuso de poder siguen ocurriendo dentro de las instituciones de seguridad del país. Este tipo de situaciones representan una grave amenaza para la vida de miles de ciudadanos y los derechos humanos de personas racializadas empobrecidas y, sobre todo, jóvenes de nuestro país”.

Finalmente, el abogado mencionó que “nunca el Estado colombiano ha pedido perdón por los múltiples homicidios de los niños y niñas negras que asesina la fuerza pública cada año en Colombia. Hacemos un llamado al presidente de la República, el señor Gustavo Petro Urrego, como máximo comandante de las Fuerzas Militares y de Policía, al ministro de Defensa (Iván Velásquez) y al director de la Policía (general Carlos Fernando Triana) para que pidan perdón a la familia de Jefferson Carrascal por este reprochable homicidio”.

(Lea también: Ejército investiga qué pasó durante operación militar, en Arauca, donde murieron dos soldados)

Publicidad

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo