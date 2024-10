Militar que no subió a helicóptero accidentado en Vichada perdió a su esposa en el hecho

El miércoles 2 de octubre de 2024 se llevaron a cabo las exequias de 4 de los 8 miembros de la Fuerza Aérea Colombiana que fallecieron en un accidente de helicóptero en Vichada. En estos, un militar que no alcanzó a acompañar la misión y quien perdió a su esposa en el siniestro dio un emotivo discurso, en el cual, dijo, siente que falló.

¿Por qué no alcanzó a subir al helicóptero?

En el Cantón Norte de Bogotá se hizo la despedida del capitán Julián David Perilla, el técnico segundo Jhonatan Caro Rincón, la técnico cuarto Ana María Gutiérrez y la técnico tercero Liceth Daniela Duarte Barbosa, a quien cariñosamente la conocían como Chimuelo.

El técnico César Augusto Gil Lozano, esposo de Liceth Duarte Barbosa, trabajaba con ella y estaba en la base aérea de Vichada el día del accidente, pero por temas de cronograma no pudo ir a dicha misión que acabó con la vida de su cónyuge y de 7 de sus compañeros.

En las honras fúnebres, el artillero expresó su frustración por no poder rescatarlos en otro helicóptero, debido al mal clima en la zona.

"Empezó a llover y nosotros intentando llegar al punto... nos quedamos a tres millas. Tres millas es como un minuto volando, no es nada y no se pudo. Llegué y dije 'pues no cumplí la misión', porque yo tenía que salir con todos y volver con todos. Yo iba por el cuerpo de mis compañeros y yo iba por el cuerpo del amor de mi vida", expresó entre lágrimas el uniformado.

En medio del emotivo discurso, el técnico Gil Lozano le pidió a las familias, amigos y compañeros de guerra no despreciar a la Fuerza Aérea, y con un nudo en la garganta, habló del sacrificio de quienes catalogó como "ángeles de acero".

"Es la perfecta descripción de lo que es. Todos salimos y todos volvimos y es la perfecta descripción de lo difícil que es volar helicópteros, de lo que de verdad ser un héroe", comentó el militar.

Otras de las familias también hicieron sentidas intervenciones durante el acto de despedida, expresando palabras que combinaban sentimientos de dolor y orgullo.

"Vuela tan alto como puedas, ese fue tu sueño amado hijo. Dios me lo dio hace 33 años, Dios me lo quita", manifestó la madre de uno de los uniformados que fallecieron en el accidente de helicóptero de la FAC.

