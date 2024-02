¿Ministra de Agricultura llamó “gomelos y yupis” a defensores de animales? Esto dice Jhenifer Mojica

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, no dejo títere con cabeza al hablar de la prohibición que existe en Colombia sobre la venta de aleta de tiburón y la calificó como una decisión racista. Sus palabras fueron fuertes y directas.



“Un decreto odioso, un decreto gomelo, yupi, dice nuestro presidente Gustavo Petro, de los yupicitos, de los gomelos, como quienes toman estas decisiones dándole no solo la espalda, dando una muestra clara de lo que es el racismo. Nos han puesto imágenes que son trágicas, duelen, pero no se comparan ni un centímetro con lo trágica que son las imágenes que he vivido en estos dos días”, afirmó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, durante un discurso en Buenaventura, donde se suscribió un pacto para el desarrollo sostenible de la pesca.

Sin embargo, en entrevista con Noticias Caracol aclaró que no se trataba de un defensa a la práctica de cortar aletas de tiburón y que esta se encuentra prohibida en Colombia.

“El Gobierno colombiano reitera que está prohibida la pesca de tiburones y el aleteo, que es esa práctica que hemos visto en televisión donde se corta la aleta de tiburón para su aprovechamiento y se bota el mar el resto de los tiburones. Está prohibida en Colombia y las autoridades de altamar deberán tomar las decisiones y reforzar las medidas de control porque esas prácticas no las realiza la pesca colombiana, son prácticas que las realizan unas industrias de gran calado, especialmente del continente asiático y en esa lucha contra esa práctica que está prohibida tenemos que seguir avanzando”, señaló la funcionaria.

Entonces, ¿a qué se refería con el discurso de “yupi y gomelo”, por el que defensores de animales y el medio ambiente se han dado por aludidos?



“Estoy diciendo que la medida, el método por el cual se tomó la decisión en 2021, fue un método yupi y gomelo. Creo que ‘yupi’, para la gente que no lo comprende, son personas de una situación privilegiada en las ciudades, que tienen acceso a educación, a lo cual no tienen acceso la gran mayoría de las familias colombianas y menos las del Pacífico colombiano”, subrayó.

Publicidad

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, puntualizó en Noticias Caracol que las comunidades rechazan también el “decreto que criminaliza sus prácticas”, porque “ellos sienten esa medida como una medida racista”.

“Cuando fui y vi las situaciones en que ese decreto las puso (a las comunidades), cuando criminalizan sus prácticas, realmente puedo coincidir en que efectivamente fue una medida que se dio, no solo de espaldas a ellos sino contra ellos y que sí pudo ser racista”, enfatizó Jhenifer Mojica.