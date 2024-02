Ministro de Salud aseguró que las deudas con las EPS serán saldadas en febrero

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el Gobierno nacional tiene listos tres billones de pesos para pagar en el mes de febrero de 2024 la totalidad de las deudas que tiene de las EPS.



El funcionario exigió, desde Cali, que una vez canceladas estas obligaciones, las EPS no deben negarse a cumplir con los tratamientos de los pacientes.

“A pesar de las dificultades económicas, el Gobierno ya lo tiene garantizado para que no se diga que no hemos pagado. Este mes tiene que terminar con todas las deudas pagas, para que no digan que no están suministrando medicamentos porque no tienen recursos”, afirmó el ministro de Salud.

Según el gremio de las EPS, la deuda de 3,1 billones de pesos viene acumulándose desde la pandemia.