Mujer le habría robado a 10 empresas en Cali mientras trabajaba en el área contable: así cayó

Marly Tabares, una ciudadana de 54 años, es señalada por la Fiscalía de ser la persona que habría sustraído millonarias sumas a al menos 10 empresas de Cali donde estuvo trabajando durante los últimos tres años. Una investigación del ente judicial puso al descubierto el presunto actuar delictivo de esta mujer, a quien se le imputaron cuatro delitos desde la Unidad de Hurtos y Estafas de la Seccional Cali. Los investigadores encontraron que Tabares ya tenía casi 30 condenas por conductas similares.



Los presuntos delitos habrían sido cometidos entre el 19 de agosto de 2023 y el 17 de febrero de 2026 en empresas de Cali (Valle del Cauca), donde prestaba servicios en áreas contables. De acuerdo con la investigación, esta mujer aplicaba para empleos en dependencias financieras y contables de las empresas. Así lograba ganarse la confianza de sus empleadores para acceder a información privilegiada: claves, tokens y contraseñas dinámicas de las cuentas eran solo una parte de lo que ella pudo obtener para, presuntamente, realizar transferencias no consentidas desde las cuentas de las empresas.

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La Fiscalía estableció que la mujer no solo hacía transferencias, sino que también se habría apropiado de dinero en efectivo que venía de las actividades comerciales. En total, Tabares presuntamente sustrajo 180 millones de pesos a por lo menos 10 empresas. Una de las afectadas fue una plaza de mercado en la que trabajaba como secretaria recaudadora durante diciembre de 2024. Allí estaba encargada de recibir las cuotas de administración que le entregaban los comerciantes. El día 10 de ese mes, Tabares habría guardado una suma de aproximadamente 38 millones de pesos y la habría introducido en su bolso personal. Posteriormente, abandonó el lugar sin entregar los recursos.

Desde el Grupo Contable del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali, los investigadores lograron encontrar nueve hechos en los que estaría involucrada Tabares. Al parecer, la procesada aprovechaba los momentos de baja supervisión para ejecutar los hurtos; una vez lograba su cometido perdía contacto con los empleadores, que normalmente eran de pequeños y medianos negocios. Además, establecieron que registraba 28 condenas por conductas similares.

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A la mujer se le imputaron los delitos de hurto agravado, hurto por medios informáticos, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático. Tabares, como procesada, se allanó a los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso.

María Paula Rodríguez Rozo

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