Niños eran amarrados y hasta quemados por su mamá y padrastro: aterrador caso de maltrato infantil “Eso que me hizo papá me dolió, a mí todos los días me pegan” fueron algunos de los relatos de los niños a las autoridades mientras eran rescatados. Los repugnantes abusos tuvieron lugar en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.