Otty Patiño dice que retención de alias Araña "golpea profundamente la mesa" de negociación de paz

Tras la retención del jefe de las disidencias de las FARC Andrés Rojas, alias Araña , por parte del CTI de la Fiscalía, quien tenía una circular roja de la Interpol, Otty Patiño, comisionado para la paz, habló en Noticias Caracol en vivo sobre el operativo.

Cabe resaltar que alias Araña es un poderoso disidente de las FARC y tiene a su mando los ‘Comandos de Frontera’, grupo que delinque entre Putumayo y Nariño, y que para la negociación con el Gobierno se denomina Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tras su fragmentación de la ‘Segunda Marquetalia'.

(Lea también: Alias Araña: ¿Por qué la Fiscalía retuvo al poderoso jefe de disidencias tras ciclo de diálogos? ).

La justicia de Ecuador lo señaló como uno de los más buscados por narcotráfico en ese país y como uno de los objetivos militares de primer nivel. Agentes del CTI llegaron hasta el hotel donde se hospedaba, al occidente de Bogotá.

Publicidad

"La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo autodenominado 'Comandos de la Frontera', estaría involucrada en posible envío reciente de cocaína a los Estados Unidos", dijo la Fiscalía, y añadió que las órdenes de captura en contra de este sujeto fueron suspendidas a través de la Resolución 0-0139 del 12 de abril de 2024.

Noticias Caracol

Habla Otty Patiño sobre alias Araña

Otty Patiño indicó que la retención es "un entrampado para la paz” teniendo en cuenta que se acababa de terminar el ciclo en las negociaciones con este grupo armado, en el cual "se había avanzado bastante".

Publicidad

"Iba por buen camino hasta la intención de saboteo que hizo el CTI. (...) la presentan como la justificación para golpear lo que se está haciendo, golpea profundamente la mesa, nos descoloca, es inadmisible", reiteró Patiño, y añadió que, tras la retención, trató de comunicarse con la Fiscalía y la Policía para ver si "podían intervenir", pero no le dieron respuesta.

"Una mesa de negociación no puede ser un manto de impunidad, pero merece respeto", aseguró.

(Lea también: CTI de la Fiscalía captura a alias Araña, al cierre de ciclo de diálogos entre disidentes y Gobierno ).

Además, el comisionado de paz dijo que no son "ingenuos" con respecto a cómo se lucran estas organizaciones ilegales, sobre todo del narcotráfico. "Todas las estructuras viven de la ilegalidad, no estamos ciegos (...) las mesas son una oportunidad de los actores ilegales para transitar a la legalidad y al desarme", indicó.

Publicidad

Aclaró, sin embargo, que el narcotráfico puede generar más violencia en los territorios y que la justicia debe ser "eficaz", pero que, para él, se deben "tener las reglas de juego mucho más claras" en este tipo de notificaciones de las autoridades, para que no sean un "saboteo" a las mesas de negociación.

Por otro lado, afirmó que este jueves habló con el delegado del Departamento de Justicia de Estados Unidos para analizar las acciones a seguir con respecto a alias Mocho Olmedo, quien es líder del Frente 33 de las disidencias de las Farc que se entregó en el Catatumbo tras un atentado por parte del ELN.

Detención de Andrés Rojas, alias Araña, por parte del CTI de la Fiscalía - Noticias Caracol

Publicidad

¿Quién es alias Araña?

De acuerdo con el periódico El Espectador, alias Araña es oriundo de Cali, pero vivió en el departamento de Putumayo desde los 7 años.

Según la JEP, citada por el medio mencionado anteriormente, alias Araña fue condenado a 29 años de cárcel por homicidio y concierto para delinquir agravados; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. Se especificó que estos delitos los cometió cuando era integrante de Los Rastrojos.

Para el año 2017, el Gobierno lo designó como gestor o promotor de paz y salió de la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

En conversación con Colombia+20, alias Araña relató que regresó a la guerra por "intimidaciones", pues "yo no encontraba garantías de seguridad para estar acá, a pesar de que tenía funciones de gestor de paz, la Policía me detenía y me perseguía, entonces un día me tocó amanecer en el monte y ahí decidí que tenía que volver a las armas para protegerme".

Publicidad

NOTICIAS CARACOL