Padre halló muerta a hija desaparecida en 2023 y ahora busca a presunto asesino: un video fue clave

Como muchos migrantes venezolanos, Wilmary Carolina Guerra dejó su país natal para buscar mejor suerte en Colombia tras pasar momentos de angustia por la situación económica de su tierra. Eligió al departamento del Atlántico como su lugar de destino y empezó a trabajar en oficios varios hasta que un día dejó de contestarles los mensajes a su familia.

La mujer, de 32 años, vivía en Malambo, cerca a Barranquilla, y fue el 18 de septiembre del 2023 cuandose perdió cualquier rastro. Sin embargo, Carolina alcanzó a dejarle una pista a una de sus amigas antes de que fuera declarada como desaparecida por parte de su familia en Venezuela y allegados en Colombia.

Unos videos que Carolina le dejó a una de sus amigas fueron la clave para establecer, cerca de dos años después, cuál fue el paradero de la mujer venezolana, cuyos restos los encontraron en una finca del municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.

Desde que se le perdió el rastro a su hija, Wilmer Guerra también dejó Venezuela y se trasladó a Colombia para indagar qué había pasado con ella y cómo, de un momento a otro, se la tragó la tierra. Su búsqueda empezó casa a casa en Malambo, pidiendo alguna respuesta de qué había pasado. “Contabilicé 600 días afanado buscando a mi hija. Dije que no me iba a ir hasta que no lo consiguiera”, le contó este padre de familia a Noticias Caracol.



Los mensajes de Carolina a su amiga

En las imágenes que Carolina le envío a su amiga, ella mostraba la finca a donde había viajado. En su momento, según el video, se veía tranquila y sonriente, pero esos fueron sus últimos mensajes a la gente que la quería. “Estamos acá en una finca. Mira la naturaleza. Casi ni veo. Estoy en el sol con estas hermosas vacas. Están allá acostadas, tiradas, echadas”, narraba en el clip Carolina.

Luego de días de infructuosa búsqueda de su hija, y con la pista clave del video en poder de la amiga, las esperanzas de Wilmer se desvanecieron cuando, a través de redes sociales, un mensaje anónimo le llegó a su celular, diciéndole que a Carolina la habían asesinado y sepultado.

“Me vine a pasar dos días”, completaba el mensaje de Carolina en el video que le mandó a su amiga a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

Después de meses de búsqueda, el padre de la mujer encontró el que podría ser el lugar. Se trataba de una finca donde había trabajado el hermano de la expareja de Carolina. Incluso, allí le confesaron a Wilmar el sitio donde su hija había sido enterrada.

Hasta allí llegaron las autoridades para verificar la información, hallando el cadáver de una persona, quien resultó ser Carolina. “La encontré en una finca, en una finca donde trabajaba el hermano de su expareja. Él era el capataz de esa finca. La expareja de mi hija la llevó para allá. Ya me imagino que tenía pensado lo que iba a hacer porque llegó y el mismo día la mató”, contó Wilmer, quien manifestó que ahora su misión es ayudar a encontrar al asesino.

A Wilmer le preguntan si no teme que lo asesinen a él también, pero él responde que “a ninguna persona la matan dos veces y ya me mataron". Por ahora, las autoridades están tras la búsqueda de la expareja de Carolina, quien es el principal sospechoso de su muerte. De hecho, la Fiscalía está adelantando este caso para encontrar al responsable de este crimen y adelantar también la investigación si se trató o no de un caso de feminicidio.

