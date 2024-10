El papá de Sofía Delgado Zúñiga , la niña que desapareció el 29 de septiembre en Candelaria, Valle del Cauca, no tiene dudas: está convencido de que la pequeña de 12 años sigue con vida y que alguien se la llevó. En entrevista con Noticias Caracol, Cristian Andrés reiteró que su instinto de padre le indica que la menor está encerrada en algún lugar.

"Siento en el corazón que la niña todavía está con vida y que la tendrán encerrada en algún lado. Creo que ese palpito que uno siente como padre, y también como lo siente mi esposa, nos da la tranquilidad y la fe de que todavía está con vida. No sentimos como ese azare, esa presión, de pensar cosas malas. Como padre, y mi esposa como madre, sentimos esa tranquilidad que nos da Dios", recalcó.

>> Más noticias sobre Sofía Delgado: vea acá cómo la buscan las autoridades

¿Qué le pasó a Sofía Delgado?

Eso es lo que Colombia se pregunta desde hace 12 días, pero tanto Cristian Andrés Delgado como Lady Zúñiga, madre de la menor, creen tener ya una respuesta: a su hija la raptaron. "Como dice mi esposa, como digo yo, como dice mi familia, a la niña se la llevaron. La niña no es una niña que se vaya para otro lado sin avisar, porque nunca salía con nadie, siempre salía era con nosotros, nunca se despegaba de la mamá. Estamos cien por ciento seguros de que a la niña alguien se la llevó".

Publicidad

Consultado sobre si él y Lady sospechan de alguna persona en particular o si tienen algún enemigo, especialmente en Villagorgona, el corregimiento de Candelaria donde se perdió el rastro de Sofía, el padre respondió tajante: "Todos somos sospechosos".

"Aquí las autoridades no desestiman nada, aquí todos somos sospechosos. Yo soy sospechoso, mi esposa, mi familia. Pero que nosotros tengamos algún indicio o algo, no, porque nosotros aquí no tenemos problemas con nadie. De los ocho años que yo llevo viviendo aquí en el corregimiento, nunca he tenido un problema con ninguna persona, menos por dinero. Entonces, la verdad, no sospechamos o tenemos indicios de alguna persona. Como digo, aquí todos somos sospechosos. La familia toda es sospechosa; personas de la cuadra y allegados, todos son sospechosos. No tenemos nada concreto sobre el tema", agregó Cristian Andrés.

Publicidad

Durante el diálogo con Noticias Caracol en vivo , el papá de Sofía Delgado les envió un mensaje a quienes podrían tener retenida a su chiquita. Sin titubear, sereno pero contundente, les pidió que se revisen el alma y regresen, sana y salva, a la pequeña que tanta felicidad ha regalado a lo largo de sus 12 años de vida.

"Como venimos de familia cristiana, decirles que los perdonamos en el nombre de Dios. Que piensen un momento y se pongan la mano en el corazón, que no sé si sean padres ellos, no sé si tengan hijos, sobrinos, pero que piensen por un momento en la familia, en nosotros, en los padres, porque no saben el dolor que tenemos en este momento. Que nos liberen a la niña. Si tienen temor, que la dejen en algún lado donde la niña pueda regresar o buscar a alguien, buscar ayuda, pero que, por favor, nos la devuelvan, que nos la regresen a casa", sostuvo.

Y agregó: "Ella es una niña que apenas está empezando a vivir, tiene su niñez intacta todavía y le falta todavía mucho por vivir. Por favor, si llegan a escuchar este mensaje, que nos la regresen, que no saben el dolor tan grande que están causando. Tienen a un país conmocionado".

Sofía Delgado fue reportada como desaparecida el domingo 29 de septiembre de 2024 en Candelaria, Valle del Cauca Noticias Caracol

Papá de Sofía Delgado le envía mensaje a su hija

Conmovido, Cristian Andrés también quiso dedicarle unas palabras a su niña, una estudiante juiciosa y amante de los animalitos: "Que sea fuerte, que le pida a papito Dios que la proteja. Ella es una niña muy valiente, que tenga fe en que sus papitos están haciendo todo lo humanamente posible por traerla de vuelta a casa. Yo sé que mi hija es una niña muy valiente y pronto va a estar de regreso a casa, de donde nunca debió haberse ido".

Publicidad

En cuanto a las pesquisas que adelantan la Policía del Valle del Cauca y la Fiscalía General de la Nación, el papá señaló que les han confirmado que estas "van por buen camino", aunque no les han dado mayor información, tal vez para "no obstruir la investigación o hacer falsas acusaciones".

Y sobre su último encuentro con Sofía Delgado, Cristian Andrés recordó lo que sucedió la tarde de ese domingo 29 de septiembre: "La última vez que vi a mi niña fue más o menos a las dos y diez, que yo regreso de la casa de donde mi hermana hacia la casa de mis padres a almorzar. La niña todavía estaba ahí, en la casa de la abuela. Yo almuerzo y otra vez me dirijo hacia la casa de mi hermana, pues me estaba viendo un partido con mi cuñado y mis sobrinos".

Publicidad

>> Escuche aquí el testimonio de la tía de Sofía Delgado

La familia de Sofía no encuentra paz desde hace dos semanas. La luz de sus ojos se fue y los dejó sumidos en la oscuridad. "Mi esposa está mal, pero ha estado fuerte y siempre pegada de la mano de Dios, con esa fe que tenemos todos de que la niña va a regresar. Igualmente mi hijo, el hermano de la niña, devastado. Pero ellos saben que tienen que pegarse de la mano de Dios. Han estado fuertes, han estado firmes, apoyando a los organismos de búsqueda".

Este padre solo tiene un sueño, que confía se haga realidad muy pronto: que Sofía Delgado vuelva a su hogar, donde la esperan con los brazos abiertos y en la que también la extraña su perrita. "Que se acabe esta pesadilla lo más pronto posible es lo que anhelamos de todo corazón", concluyó en la charla con Noticias Caracol.