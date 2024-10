En busca de Sofía Delgado, Policía realizó varios allanamientos: ¿hallaron algún rastro?

En las últimas horas, la Policía Nacional adelantó varios allanamientos con el propósito de encontrar pistas que permitan dar con el paradero deSofía Delgado Zúñiga , la niña de 12 años que desapareció en Candelaria, Valle del Cauca. Por ahora, las autoridades no han confirmado qué hallaron durante los registros ni explicaron dónde se realizaron los mismos.

"Gracias a este puerta a puerta, a la información que la comunidad nos ha otorgado, ya hay una línea investigativa, una burbuja investigativa con la Fiscalía, que nos ha permitido realizar unas diligencias de registro, de allanamientos, unas acciones judiciales que esperamos prontamente informar cuáles han sido los resultados que hemos obtenido", explicó el coronel Carlos Germán Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La desaparición de Sofía Delgado sigue rodeada de preguntas, más que de respuestas. ¿Quién se llevó a la pequeña?, ¿el o la que lo hizo era cercano a la familia de la niña?, ¿acaso fue una venganza? Esas son algunas de las dudas que intentan resolver las autoridades con ayuda de testimonios de familiares y la comunidad del corregimiento Villagorgona, donde se perdió el rastro de la menor de edad.

Las pistas sobre Sofía Delgado

Hasta ahora los investigadores de la Policía y la Fiscalía General de la Nación tienen en su poder el testimonio de varios testigos, los cuales apuntan a que hubo un carro blanco en la escena de la desaparición y, también, a que probablemente un comerciante pueda tener alguna relación con el caso.

Así mismo, un video difundido a través de las redes sociales es pieza fundamental en este proceso. En las imágenes se ve a la niña utilizando la ropa con la que salió de la casa de su abuela el domingo 29 de septiembre, día en que desapareció. Se trata de una blusa morada y una pantaloneta blanca. En la grabación se le observa sola, caminando tranquila.

¿Cómo desapareció Sofía Delgado?

La niña estaba en la vivienda de su abuela, disfrutando del domingo de descanso. Su tía, Katherine Delgado, recordó enNoticias Caracol en vivo : “Estábamos donde mi mamá, como cualquier domingo. Almorzamos juntos y Sofía me comentó que había bañado a su perrita el día anterior y que le había sobrado un poco de champú. Me pidió que bañáramos a mi perrita también, ya que había buen clima. Quedamos en hacerlo después de almorzar".

La mamá de Sofía le dio permiso para ir hacia su inmueble por el champú, sin compañía, pues se suponía que era una zona segura y llena de conocidos. "Salió rápido, cruzó la calle y se dirigió a la casa, como lo hacía siempre. Ella camina rápido porque tiene piernas largas, y siempre la hemos enseñado a ser cuidadosa en la cuadra", recalcó Katherine. Pero, un cuarto de hora después, vino la tormenta: la pequeña no regresó.

La tía le marcó a su papá, “para ver si Sofía ya estaba ahí (en la vivienda de la abuela), pero me dijo que no. Entonces, mi hermano fue en moto hasta la casa para revisar, pero la puerta estaba cerrada. La niña no estaba ahí. Eso fue en cuestión de 15 minutos".

Mamá de Sofía Delgado clama ayuda al presidente Petro



Angustiada, en medio de las lágrimas, Lady Zúñiga, la madre de Sofía Delgado, solicitó al primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, que le preste atención a este extraño caso. “Presidente Gustavo Petro, necesito más apoyo. En estos momentos no tengo resultado de mi hija Sofía Delgado Zúñiga, una niña de tan solo 12 años. La angustia es horrible, la angustia que nosotros estamos pasando como familia", recalcó en un video publicado en las plataformas digitales.

De igual manera, suplicó a la vicepresidenta de la República poner sus ojos en la desaparición de la pequeña: “Doctora Francia Márquez, quiero hacerles este llamado, quiero escuchar un pronunciamiento de ustedes. No se pueden seguir desapareciendo los niños. En este momento estoy pasando por este dolor tan grande que tiene mi familia”.

Las autoridades del departamento del Valle del Cauca han ofrecido una recompensa de 25 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar a Sofía Delgado, una niña amante de los animalitos y con muchos sueños por cumplir.

